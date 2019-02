Playstation Plus | ecco i titoli gratuiti di marzo 2019

nerdgate

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sony ha annunciato i giochideldi, questo mese abbiamo un grande titolo (e ritorno) per tutti gli appassionati di FPS e un gioco indie rompicapo. Stiamo parlando di: Call of Duty: Modern Warfare Remastered The Witness Da questo mese non ci saranno più ianche per3 e PS Vita, ma Sony ha deciso di aumentare la memoria di archiviazione online per tutti i possessori di PSa ben 100 GB. Questi giochi saranno scaricabili a partire da martedì 5, al posto di For Honor e Hitman: la prima stagione completa.L'articolodiproviene da nerdgate.

