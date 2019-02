Pioggia di gol tra Fiorentina e Atalanta | doppia rimonta dei Viola nella semifinale

“Come lacrime nella Pioggia” - il nuovo singolo di Enrico Ruggeri : Il 1 marzo sarà in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming "Come lacrime nella pioggia", il nuovo singolo di Enrico Ruggeri. Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Alma" (Believe), in uscita il 15 marzo, che arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista "Un viaggio incredibile". Dal 4 aprile Enrico Ruggeri si esibirà in tutta Italia per presentare dal vivo l'album "Alma". Il tour è ...

Golf - PGA Tour 2019 : falsa partenza per il Genesis Open. Pioggia e vento interrompono il primo giro : partenza decisamente complicata per il Genesis Open 2019, torneo del PGA Tour di Golf in programma questa settimana presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California (Stati Uniti d’America). Una autentica tempesta, con Pioggia incessante e vento forte, ha costretto l’organizzazione a sospendere il primo giro in programma nella notte italiana. Nessuno dei 144 giocatori è riuscito a completare il percorso e ben 72 ...

Golf - PGA Tour : in 5 guidano la leaderboard dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am - secondo giro sospeso per Pioggia : I protagonisti del circuito PGA continuano la loro campagna californiana in quel di Pebble Beach. Sui 3 percorsi (par 72,72,71) del Pebble Beach Golf Links, dello Spyglass Hill Golf Course e del Monterrey Peninsula CC è in corso l’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 7,6 milioni di dollari). Al termine delle prime due giornate, dopo un secondo round interrotto nelle fasi finali per pioggia, troviamo al comando con lo score di -10 ...

Slittino – Mondiali juniores : Pioggia di medaglie per l’Italia - argento per Verena Hofer nel singolo femminile : Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata conferma il bronzo conquistato in quella continentale L’Italia continua a fare incetta di medaglie con la squadra juniores di Slittino artificiale. Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata ...

Pioggia di gol e polemiche in Chievo-Fiorentina : Sette gol, tre pali, due rigori, un'espulsione ed emozioni a non finire: la Fiorentina espugna il Bentegodi di Verona battendo il Chievo con un pirotecnico 4-3 e torna a sperare per un posto in Europa.

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : a Cosenza vince la Pioggia! Diretta gol live score - 16giornata - : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e Diretta gol live score: oggi in programma ci sono quattro partite , 16giornata, 15 dicembre, .