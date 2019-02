Piazza Affari | accelera Technogym

Piazza Affari : scatto rialzista per Fincantieri : Ottima performance per il principale complesso cantieristico al mondo , che scambia in rialzo del 3,90%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Piazza Affari : in acquisto Neosperience : Rialzo per Neosperience , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,06%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari e Borse europee attese in moderato calo in avvio - oggi il piano di Carige : Ma l'attesa maggiore sarà per il rapporto della Commissione europea sull'economia dell'Eurozona e sui singoli paesi. Gli operatori temono che arrivi un nuovo giudizio negativo per l'Italia. Tra i ...

Luxottica - crollano le quotazioni a Piazza Affari : Affonda sul mercato il gruppo di occhialeria , che soffre con un calo del 2,06%. Lo scenario su base settimanale di Luxottica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal World ...

Piazza Affari chiude in rialzo - rally di Fincantieri : Nonostante l'economia domestica sia in salute, il rallentamento della crescita in Europa e Cina e l'elevata incertezza innescata dal processo di uscita di Londra dall'Unione Europea influenzano l'...

Chiusura ai top da ottobre per Piazza Affari - Banco BPM la migliore : Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha parlato di segnali contrastanti dall'economia anche se il mercato del lavoro si mantiene forte e gli effetti dello shutdown sono contenuti. Powell ha posto ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Safilo : Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,60%. Il movimento di Safilo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Piazza Affari : in rally Saipem : Prepotente rialzo per la big italiana dell'ingegneria , che mostra una salita bruciante del 2,08% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un ...

Piazza Affari : Brunello Cucinelli in forte discesa : Pressione sul re del cachemire , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,84%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Cembre : Scambia in profit Cembre , che lievita dell'1,85%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo ...

Realizzi a Piazza Affari e tra le Borse europee : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei complici le prese di beneficio dopo la buona seduta della vigilia. In attesa dell'incontro tra il Presidente degli ...

Borse sottotono - Londra la peggiore. Piazza Affari sostenuta dalle banche : ... sulla politica monetaria e lo stato dell'economia. Gli investitori si aspettano che Powell confermi l'approccio «paziente e flessibile» emerso dalle minute dell'ultima riunione. Andamento Piazza ...

Piazza Affari : risultato positivo per Credito Valtellinese : Bene il gruppo bancario italiano , con un rialzo dell'1,98%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credito Valtellinese più pronunciata rispetto ...

Piazza Affari : Piaggio - quotazioni alle stelle : Rialzo per la big delle due ruote , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,76%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un ...