Pentathlon - ecco i convocati per la tappa di Il Cairo della World Cup 2019 : La FIPM – Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha emesso le convocazioni in vista della prima tappa della World Cup 2019, che si disputerà a Il Cairo, Egitto, dal 25 febbraio al 4 marzo 2019 e che sancirà il via ufficiale della stagione. Sono stati convocati per la gara individuale: De Luca Riccardo (CS Carabinieri), Petroni Pierpaolo (CS Carabinieri), Parisi Giuseppe Mattia (CS Carabinieri), Cicinelli Matteo (CS Carabinieri), Frezza ...