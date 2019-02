Pensioni Quota 100 | c' è l' ok dal Senato | Di Maio | ' Molto soddisfatto'

Via libera del Senato al 'Decretone' su reddito di cittadinanza e Pensioni a quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Pensioni Quota 100 tocca le 70mila richieste - Salvini : 'Alla faccia dei chiacchieroni' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 febbraio 2019 vedono emergere nuove dichiarazioni da parte del Governo ed in particolare dal Vice Premier Salvini in merito ai numeri raggiunti dalle domande di pensionamento tramite la nuova quota 100. Nel frattempo dall'opposizione si continua ad esprimere perplessità sulla recente riforma previdenziale e di welfare, mentre i sindacati chiedono all'esecutivo di essere ascoltati rispetto alle proprie ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e Naspi non compatibili - quanto si perde : Pensioni ultima ora: Quota 100 e Naspi non compatibili, quanto si perde quanto si perde tra Naspi e Quota 100 Pensioni ultima ora: a scaldare il dibattito in materia previdenziale c’è un dubbio collegato alla introduzione di Quota 100. In pratica il timore e la preoccupazione evidenziata da molti è la seguente: Quota 100 è incompatibile con Naspi? Ricordiamo per chi non lo sapesse che Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione ...

Pensioni - la quota 100 supera le 67mila pratiche : Le richieste di accesso anticipato alla pensione tramite la nuova quota 100 registrano nuovamente dati in crescita, superando le 67700 unità e confermando ancora una volta l'interesse dei lavoratori in età avanzata che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge. Il dato viene confermato dall'Inps attraverso un tweet pubblicato sul social network, con il quale si rimanda alla pagina contenente le istruzioni da seguire per poter avviare la ...

Pensioni : Quota 100 - l'esecutivo lavora su un nuovo emendamento per le donne con figli : Governo ancora al lavoro sul cosiddetto decretone che è già approdato in Aula al Senato per la seconda lettura e il successivo passaggio alla Camera. Sono tanti ancora i nodi da sciogliere sulle misure in materia previdenziale come il meccanismo della Quota 100 e il reddito di cittadinanza. Stando a quanto afferma "Il Messaggero", infatti, l'esecutivo sta valutando l'ipotesi di introdurre un bonus contributivo a favore delle lavoratrici madri al ...

Pensioni anticipate - quota 100 : 20mila domande in più a settimana rispetto alla Fornero : Un vero successo quello di quota 100, che ad oggi ha superato di gran lunga le 66 mila richieste di anticipo Pensionistico, una cifra che supera qualsiasi altra riforma previdenziale messa in atto prima d'ora. Paragonando il tutto al periodo dei Governi Renzi e Gentiloni, tra il 2017 e il 2018, le domande inoltrate nello stesso ambito si erano assestate a 59.400. Inoltre se si considera il periodo tra il 2012 e il 2018 con le otto salvaguardie ...

Pensioni Quota 100 - Gasparri : 'Lo spot governativo contiene bugie' : Il testo del maxi decreto unico su Quota 100, reddito di cittadinanza e altri interventi previdenziali è approdato in Aula in Senato per la seconda lettura e si attende la fiducia di Palazzo Madama per il definitivo passaggio alla Camera. Il governo, intanto, è al lavoro su un nuovo pacchetto di correttivi da apportare alle misure in materia previdenziale prima della conversione in legge del decretone. C'è comunque chi continua a sostenere che ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - per la Cisal 'serve una riforma strutturale' : Proseguono gli aggiornamenti riguardanti il confronto tra Governo e organizzazioni sindacali tenutosi nella mattina di ieri. Anche dalla Cisal si sottolinea la necessità di intervenire sulla flessibilizzazione dell'attuale sistema Pensionistico, a partire dall'impellenza di rendere strutturale il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100. La "Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" ha espresso un parere ...

Pensioni - l'esecutivo enfatizza Quota 100 - ma per Durigon 'Q41 resta l'obiettivo' finale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 febbraio 2019 vedono al centro dell'attenzione l'incontro tenutosi ieri tra Governo e sindacati, dal quale sono emerse importanti novità sulla Quota 100 e 41, oltre che sulla proroga di APE e opzione donna. In particolare, l'esecutivo ha ribadito quanto realizzato con la legge di bilancio 2019 e confermato la propria apertura a valutare nuovi correttivi, mentre le parti sociali hanno ricordato ...

Pensioni : Cavallaro (Cisal) - 'bene Quota 100 ma serve riforma strutturale definitiva' : Roma, 25 feb. (Labitalia) - “All’Italia serve con urgenza una vera riforma previdenziale. La Ci[...]

Quota 41 - sconto contributivo e ape social : saranno queste le nuove Pensioni? : Dal ministero del lavoro prime aperture al dialogo con i sindacati. Il sottosegretario Durigon ha incontrato i leader di...

Pensioni ultima ora : spot Quota 100 in tv - ecco cosa dice : Pensioni ultima ora: spot Quota 100 in tv, ecco cosa dice Pensioni ultima ora: è entrata nel vivo la campagna di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere Quota 100 e reddito di cittadinanza. Due misure il cui successo dipenderà anche dal grado dal numero di domande che arriveranno. E soprattutto sul fronte previdenziale è già possibile parlare di una affermazione numerica positiva, visto il numero di domande ...

Pensioni - la riforma non basta - Cgil - Cisl e Uil chiedono Quota 41 per tutti i lavoratori : Oggi é certamente una giornata importante per il Dl 4/2019 e dunque per la riforma previdenziale per almeno due motivi principali, da un lato il 'decretone' verrà oggi presentato al Senato per essere esaminato, dall'altro é in corso da stamane l'atteso incontro tra il Governo e le parti sociali, che proporranno importanti modifiche al testo, non ritenendo la Quota 100 una misura sufficiente a quello che viene definito dai vicepremier 'il ...