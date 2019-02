ilmattino

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Vacanze finanziate'. 'Estateieme Senior' è undi concorso annuale che offre a circa 4mila, loro coniugi e figli disabili conviventi, la possibilità di fruire di soggiorni ...

webnauta5_9 : RT @ilmessaggeroit: Pensionati in vacanza finanziati dall'Inps: contributo da 800 a 1.400 euro, ecco il bando - MarcoMarrocco : RT @ilmessaggeroit: Pensionati in vacanza finanziati dall'Inps: contributo da 800 a 1.400 euro, ecco il bando - zazoomblog : Pensionati in vacanza finanziati dallInps: contributo da 800 a 1.400 euro ecco il bando - #Pensionati #vacanza… -