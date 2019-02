PEDOFILIA | IL CARDINALE PELL IN CARCERE Gli avvocati ' Ha le mani sporche di sangue'

PEDOFILIA : il cardinale Pell è stato giudicato colpevole da una corte australiana : Nei giorni scorsi, dopo la notizia della condanna per Pedofilia, il cardinale australiano George Pell è stato ufficialmente destituito dall’incarico di prefetto della Segreteria per l’Economia della Santa Sede. Ne ha dato notizia con un tweet Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede. ...Continua a leggere

PEDOFILIA - cardinale George Pell in carcere/ Revocata la libertà su cauzione : Il cardinale George Pell sarà costretto ad andare in carcere dopo che gli è stata Revocata la libertà su cauzione: è stato condannato per abusi sessuali

PEDOFILIA - il cardinale Pell andrà in carcere a Melbourne : revocata libertà su cauzione : Il cardinale Georg Pell andrà in carcere. Al porporato è stata, infatti, revocata la libertà su cauzione. La decisione è stata presa dalla County Court di Melbourne a conclusione di un’udienza pre sentenza di condanna dove i legali delle due parti hanno presentato le argomentazioni conclusive. Pell sarà detenuto nella Assessment Prison di Melbourne in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo 2019. Il cardinale è stato ritenuto ...

PEDOFILIA - il cardinale George Pell portato in carcere : revocata la libertà su cauzione : È stata revocata la libertà su cauzione al cardinale George Pell, dichiarato colpevole di abusi sessuali su due minori quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli Anni 90. Da stanotte Pell sarà detenuto nella Assessment Prison di Melbourne, in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo.Continua a leggere

PEDOFILIA - cardinale Pell in carcere : revocata la libertà su cauzione - : L'ex tesoriere del Vaticano è stato dichiarato colpevole di abusi sessuali commessi negli anni '90 su due coristi di 13 anni, a Melbourne. Da oggi per lui si aprono le porte dell'Assessment Prison ...

PEDOFILIA - il cardinale George Pell in carcere. Revocata la libertà su cauzione : ... direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede, con un tweet ieri sera ha scritto: "Posso confermare che George Pell non è più il prefetto della Segreteria per l'Economia".

Il cardinale Pell va in carcerePEDOFILIA - rischia fino a 50 anni : Il cardinale australiano George Pell si e' visto revocare la liberta' su cauzione dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni. Il 77enne sara' detenuto in un centro di custodia cautelare fino alla sua condanna, quando sara' trasferito in una prigione Segui su affaritaliani.it

PEDOFILIA - arrestato il cardinale Pell : la libertà su cauzione è stata revocata : Il cardinale dichiarato colpevole di abusi sessuali su due chierichetti di 12 e 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne...

PEDOFILIA - cardinale Pell in carcere : revocata la libertà su cauzione - : L'ex tesoriere del Vaticano è stato dichiarato colpevole di abusi sessuali commessi negli anni '90 su due coristi di 13 anni, a Melbourne. Da oggi per lui si aprono le porte dell'Assessment Prison ...

Colpevole di PEDOFILIA - il cardinale George Pell va in carcere. Revocata la libertà su cauzione : È stata Revocata oggi la libertà su cauzione al cardinale George Pell, dichiarato Colpevole da una giuria di abusi sessuali su due coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni '90. Lo ha stabilito la County Court di Melbourne, a conclusione di un udienza pre-sentenza di condanna dove i legali delle due parti hanno presentato le argomentazioni conclusive.Da stanotte Pell sarà detenuto nella ...

PEDOFILIA - Papa proibisce al cardinale Pell contatto con minori : Un caso "doloroso" per il Vaticano la condanna del cardinale George Pell per Pedofilia, il tesoriere del Vaticano, un caso non ancora concluso - ricorda la Santa Sede che è solo la sentenza di primo grado quella dei giudici australiani - ma nel frattempo, il Papa ha "proibito l'esercizio pubblico del ministero" e quindi "il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età". La posizione del Vaticano è stata chiarita dal direttore "ad ...

PEDOFILIA - Papa proibisce al cardinale Pell contatto con minori : Roma, 26 feb., askanews, - Un caso "doloroso" per il Vaticano la condanna del cardinale George Pell per Pedofilia, il tesoriere del Vaticano, un caso non ancora concluso - ricorda la Santa Sede che è ...

PEDOFILIA - il Vaticano vieta al cardinale Pell di avere contatti con minori : Roma, 26 feb., askanews, - Un caso 'doloroso' per il Vaticano la condanna del cardinale George Pell per Pedofilia, il tesoriere del Vaticano, un caso non ancora concluso - ricorda la Santa Sede che è ...

PEDOFILIA - condannato il cardinale George Pell : la reazione del Vaticano : È il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere coinvolto in un caso di Pedofilia: condannato per aver stuprato...