Patrick Dempsey racconta il suo ruolo più oscuro | “Per La Verità sul caso Harry Quebert 5

Patrick Dempsey di nuovo in una serie tv con ‘La verità sul caso Harry Quebert’ : Finalmente ci siamo, il 20 marzo in esclusiva su Sky Atlantic ritroviamo Patrick Dempsey che ha accettato di tornare in tv e lo ha fatto con un super progetto che vede la trasposizione del libro La verità sul caso Harry Quebert. L’attore dopo il doloroso addio nel 2015 a Grey’s Anatomy si era concentrato sulla sua carriera cinematografica, ma non ha potuto dire di no al nuovo lavoro televisivo della Epix che vede in 10 puntate ...

Fine riprese per la serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - tra i due protagonisti è nata un’amicizia : Tempo di saluti sul set della serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: le riprese della produzione Sky sono praticamente terminate, come testimonia il saluto dell'attore americano al collega italiano con cui ormai ha stretto un'amicizia dopo mesi di lavoro gomito a gomito. Tornato in Italia insieme a sua moglie Jillian per pochi giorni, Patrick Dempsey ha ultimato le riprese di Diavoli (titolo originale Devils), serie ispirata ...

La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey in onda in Italia da marzo : video promo e programmazione : Arriva anche nel nostro Paese la serie tratta dal romanzo best seller di Joël Dicker del 2012: La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey è in onda in Italia da marzo su Sky Atlantic. Il primo episodio di questo thriller sentimentale diretto dal regista francese Jean-Jaques Annaud (Sette anni in Tibet) debutta il 20 marzo sul canale 11 di Sky, che trasmetterà un episodio a sera ogni mercoledì in prima visione assoluta per ...

Patrick Dempsey torna in Tv con Diavoli : trama e anticipazioni : anticipazioni serie tv Diavoli: Anche Alessandro Borghi nel cast Qualche mese fa Sky Italia ha annunciato l’inizio delle riprese della serie tv Diavoli. Una produzione internazionale che inaugura la collaborazione con Lux Vide, un marchio di grandi successi italiani ed internazionali. Il telefilm si basa sull’omonimo romanzo del commerciante italiano Guido Maria Brera pubblicato nel gennaio 2014. La serie tv Diavoli rappresenta una ...

Ancora in corso i casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : come partecipare : Continuano senza sosta, a riprese in corso a Roma, i casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: dallo scorso settembre, ormai, a fasi alterne, si girano nella Capitale diverse scene della nuova serie Sky, ambientata nel mondo dell'alta finanza tra Londra e l'Italia. La nuova produzione internazionale di Sky e Lux Vide è un adattamento televisivo del romanzo omonimo del finanziere Guido Maria Brera, con ...

Patrick Dempsey a Firenze per l'evento di moda 'Pitti Uomo' : Ancora una volta è l'Italia la meta preferita da Patrick Dempsey. L'attore, divenuto famoso per aver interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd in Grey's Anatomy, ha ufficialmente scelto il 'Bel Paese' per proseguire la sua sfavillante carriera di attore e non solo. Dopo aver partecipato come ospite nei vari programmi di Maria De Filippi, aver realizzato numerosi spot pubblicitari per la compagnia telefonica Vodafone ed aver girato in lungo ed ...

Caterina Balivo - il marito mette il veto a Patrick Dempsey : è geloso : Patrick Dempsey non potrà partecipare a Vieni da Me. A svelarlo è la stessa Caterina Balivo che ha dovuto rinunciare all’ospitata dell’attore per colpa della gelosia del marito. In un’intervista rilasciata a Confidenze, la Balivo ha spiegato che Guido Maria Brera non vuole che il celebre dottor Shepard di Grey’s Anatomy sbarchi negli studi di Rai Uno. Il motivo? Semplicemente è molto geloso di sua moglie. “In questi ...

