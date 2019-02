PARI OPPORTUNITA' - Sabato 2 marzo alle 9 nel salone delle Carte del Museo archeologico

Crotone - le attività della Commissione PARI Opportunità illustrate nella Sala Giunta. Presentato un corso di educazione finanziaria femminile “D2 – Donna al quadrato” : Tante le attività messe in campo dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone che denotano non solo una grande

Trentino - bloccati nelle scuole corsi sulle PARI opportunità. A rimetterci sono ancora le donne : di Annalisa Dordoni * In Trentino erano stati avviati con successo e da diversi anni dei percorsi formativi sulle pari opportunità per insegnanti, genitori e ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. Si tratta di un’offerta formativa a cui le scuole delle città e delle valli hanno potuto accedere fin dal 2010, grazie alla collaborazione tra diversi enti: Iprase – Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione ...