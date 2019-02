Parco Valentino | presentata la quinta edizione Spazio alle tecnologie verdi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Un Salone dell’auto che resisteincertezze del mercato e addirittura rilancia sulla via dell’ibrido e dell’elettrico.a Roma ladi, l’evento espositivo che andrà in scena dal 19 al 23 giugno. La caratteristica resta quella dell’ingresso gratuito al pubblico con un orario che si prolunga fino24, con l’esposizione all’aperto di novità e anteprime delle case automobilistiche, lungo i viali di Torino che costituivano il circuito del Gran Premio delin cui corsero piloti leggendari come Ascari, Nuvolari, Villoresi, Fangio.Protagoniste nell’2019 le nuove. Saranno presenti, non solo presso i singoli stand delle case ma anche in un evento parlo, il Focus Auto Elettriche, che diventerà parte stessa dell’esposizione: le auto elettriche e le ibride plug-in di attuale produzione ...

