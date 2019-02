Papa Francesco a Napoli | data | percorso e orario Dove vederlo

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Ricordate così Jolanda - la figlia di Ambra Angiolini? Ecco com’è diventata. Oggi ha 15 anni ed bellissima - proprio come la mamma e il papà - Francesco Renga : Era il 2 gennaio del 2004 quando tutti i giornali musicali d’Italia davano la notizia della nascita di Jolanda: la corporazione d’amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini. A distanza di 15 anni di acqua sotto i ponte ne è passata (e tanta) ma di Jolanda, giustamente, non si è parlato molto. Piccola, con mamma e papà ai ferri corti (quantomeno amorosi), la piccola Jolanda era sempre sulla bocca di tutti ma nessuno sapeva, nel frattempo, che ...

Pedofilia : condannato cardinale George Pell - uno dei collaboratori di Papa Francesco : È bufera in Vaticano. il cardinale australiano George Pell, 77 anni, "numero 3" ed ex collaboratore di Papa Francesco, è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni da un tribunale di Melbourne. Le violenze, ai danni di due chierichetti tredicenni, sarebbero accadute nel 1996. L'ex tesoriere, che ora rischia diversi anni di carcere, ha sempre respinto le accuse; è il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere stato ...

Il Nome della Rosa - Rupert Everett spara a zero sulla Chiesa : «Al suo interno orge e prostituzione. Non mi fido di Papa Francesco» : Rupert Everett “Provo piacere a mostrare il lato oscuro di un’istituzione che detesto“. A parlare così della Chiesa è Rupert Everett, protagonista della fiction Il Nome della Rosa, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 4 marzo 2019. Scelto per prestare il volto al terribile inquisitore domenicano Bernardo Gui, l’attore britannico ha concesso un’intervista a Vanity Fair ed ha espresso il suo punto di vista critico ...

Il Nome della Rosa - Rupert Everett spara a zero contro la Chiesa : «Al suo interno orge e prostituzione. Non mi fido di Papa Francesco» : Rupert Everett “Provo piacere a mostrare il lato oscuro di un’istituzione che detesto“. A parlare così della Chiesa è Rupert Everett, protagonista della fiction Il Nome della Rosa, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 4 marzo 2019. Scelto per prestare il volto al terribile inquisitore domenicano Bernardo Gui, l’attore britannico ha concesso un’intervista a Vanity Fair ed ha espresso il suo punto di vista critico ...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Il cardinale George Pell condannato per pedofilia : è uno dei collaboratori di Papa Francesco : Il cardinale australiano George Pell è il più alt funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è Capo della Segreteria per l'Economia.Continua a leggere

Papa Francesco : «Attenti all'incantamento tecnocratico» : Inoltre, nel mondo di oggi, segnato da una stretta interazione tra diverse culture, occorre portare il nostro specifico contributo di credenti alla ricerca di criteri operativi universalmente ...

Papa Francesco sulla pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai essere coperto' : ... siano essi le famiglie, lo sport o internet. Ma anche la Scuola e il turismo, specie quello sessuale. Di conseguenza Francesco ha deciso di lasciare un appello a tutta la comunità internazionale, ...

Vaticano - Papa Francesco per la prima volta sotto accusa : "Così sui preti pedofili ci prende in giro" : Domenica in Vaticano si è concluso il summit sulla pedofilia ma le vittime di abusi hanno criticato pesantemente le conclusioni mettendo "sotto accusa" la stessa azione di Papa Francesco. Il suo discorso non ha ottenuto l’approvazione da parte di chi in passato è stato abusato da sacerdoti o da altr

Papa Francesco sulla Pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai essere coperto' : Il Papa, durante il summit in Vaticano contro gli abusi sui minori, rivolge una preghiera a Dio chiedendo che doni il coraggio a lui e alla comunità ecclesiale nella sua interezza per dire la verità sugli abusi perpetrati dai preti pedofili e chiede anche la sapienza necessaria per riconoscere dove si è peccato. Il "mea culpa" del capo della Chiesa Cattolica comincia cosi. Anche perché ci si trova davanti ad una vera e propria piaga che, ...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Motu proprio - legge e task force nelle diocesi : Papa Francesco in prima linea contro la pedofilia nella Chiesa : Dal vertice vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo non arrivano solo indicazioni generiche su come affrontare e contrastare i casi di pedofilia all'interno della ...