Paolo Guerrero | il centravanti peruviano ha fame di rivalsa

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Forse perieri si è ufficialmente chiusa la lunga telenovela che l’ha visto coinvolto, nell’ottobre del 2017, in una brutta storia di doping che avrebbe potuto fargli appendere le scarpe al chiodo anzitempo.Calcio estero, Storie, Sudamerica,/ Parto dalla fine stavolta per raccontarvi qualcosa su uno dei migliori attaccanti sudamericani di questo millennio; dopo la partita del 5 ottobre 2017 contro l’Argentina,è risultato positivo ad un metabolita della coca. Inizialmente viene squalificato per un anno, poi ridotto a sei mesi (il che gli ha permesso di partecipare agli ultimi mondiali), riuscendo a dimostrare la presenza della sostanza in un tè contaminato.Tuttavia, il 14 maggio 2018, il Tas di Losanna gli ha inflitto una squalifica di 14 mesi; ma grazie ad una lettera firmata dai capitani delle squadre che affrontarono il ...

