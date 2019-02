Pallotta Mai pensato di lasciare

corrieredellosport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - ROMA, 27 FEB - "Non possiamo diventare un top 10 club senza uno ...

ASRomaAddict3 : Pallotta: 'Non ho mai pensato di andarmene. Sono stai mesi difficili ma senza stadio non saremo mai un top club' |… - ASRomaAddict3 : Pallotta: 'Non me ne vado, siamo in crescita: senza stadio però non saremo mai al livello dei top club' | Voce Giall - TuttoASRoma : PALLOTTA: 'Non me ne vado. Senza stadio non saremo mai un top club' - Tuttoasroma -