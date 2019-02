Oroscopo Sagittario | marzo | periodo di nuovi incontri

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nuovo mese in arrivo per i nati sotto il segno del. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute nelcompreso tra il primo ed il 31. Di seguito anche i consigli per affrontare nel migliore dei modi le prossime settimane con maggiore serenità. Quello precedente è stato un mese positivo per il segno. In particolar modo avete goduto di una buona energia per quanto riguarda l'aspetto fisico. I problemi nati precedentemente a livello salutare sono stati risolti anche se non del tutto. Nonostante la parte conclusiva del mese si sia rivelata leggermente sottotono, siete riusciti a vivere molti momenti senza stress. In campo sentimentale non sono mancate soluzioni a problemi legati a crisi che duravano da tempo: non è stato semplice effettuare delle scelte. In campo lavorativo avete vissuto dei momenti di tensione e agitazione a causa di alcune ...

sagittariovf : #sagittario Mercurio in Pesci vi guarda di traverso e potrebbe mandare all'aria i vost... - Sagittario_astr : 27/feb/2019: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 27/feb/2019: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: -