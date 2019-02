Olivia baby fenomeno | rifiutata una borsa di studio da 300mila dollari | ' Sogno di

calciomercato

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) 'di diventare la più forte calciatrice al mondo': parola diMoultrie. Nata il 17 settembre 2005 a Santa Clarita in California, è già diventata la più giovane professionista del calcio femminile mondiale. Due anni fa ha rifiutato una ...

gustavocruzgz : HAHAHAHA EU AVISEI!!!! Olivia Colman baby ??? - daresay_ : OLIVIA OLIVIA OLIVIA STO PIANGENDO TUTTE LE MIA LACRJME AKCBJSJS SWEET BABY YOU DESERVE IT SO MUCH #Oscars -