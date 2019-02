Oggi Bruxelles boccerà l' Italia per ' squilibri eccessivi' Decretone | via libera del

Oggi Bruxelles boccierà l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Atteso primo ok a decretone : Al vaglio della Commissione Ue ci sono ancora le politiche economiche del governo giallo-verde, dagli investimenti fermi, a 'Quota 100', fino al 'Reddito di cittadinanza' che impatterà sui consumi ...

A Bruxelles Oggi tocca a Greta - la 15enne che sciopera per il clima : Alla studentessa svedese, che dallo scorso agosto sta portando avanti il suo sciopero per il clima, imitata da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il mondo, è stato riservato il compito di ...