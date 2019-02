huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Chi dal 21 febbraio si è ritrovato a girare tra i corridoi del palazzonedi via Ciro il Grande, nel quartiere Eur di Roma, ha avuto un'alta probabilità di incontrare Pasquale Tridico, il commissario-presidente designato dal governo dopo l'uscita di Tito Boeri. Il 21 febbraio non è una data casuale: il giorno prima Luigi Di Maio, in qualità di ministro del Lavoro, ha firmato il decreto interministeriale per la nomina del papà del reddito di cittadinanza. Solo che su quel testo non c'era la firma di Giovanni Tria. Non c'era e ancora non c'è. Tra l'altro mercoledì è saltato anche il ticket scelto da 5 stelle e Lega, con Francesco Verbaro nel ruolo di subcommissario in quota Carroccio. In questi otto giorni, però, secondo quanto riferiscono due fonti interne all'Istituto, Tridico si è presentato ai dirigenti, ha ...

fabioingoio1 : Occupy Inps - HuffPostItalia : Occupy Inps -