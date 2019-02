Nuoto sincronizzato | World Series Parigi 2019 | l’Italia pronta a dare spettacolo in

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : programma - orari e tv : Dopo una lunga pausa il Nuoto sincronizzato torna ad esibirsi nelle World Series, competizione internazionale a tappe, nata ufficialmente l’anno scorso e che tanto successo ha riscosso nell’ambiente della danza in piscina. Dal 1° al 3 marzo si gareggerà a Parigi nell’ormai consueto scenario di quello che è stato in passato il French Open, atto iniziale di una stagione che porterà le selezioni più forti ai Mondiali in Corea del ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2019 : Linda Cerruti - Manila Flamini e Giorgio Minisini incantano in vasca : Sono andati in archivio a Riccione i Campionati Italiani di Nuoto sincronizzato 2019 e la manifestazione aveva un nome su tutti: Manuel Bortuzzo. Quanto accaduto a Roma al giovane nuotatore nostrano ormai è noto e la manifestazione nazionale aveva decisamente un’atmosfera particolare. In vasca il titolo del solo (routine free) è stato vinto da “Sua Maestà” Linda Cerruti che con 94.267 ha preceduto Manila Flamini (91.733) e ...