ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Gli schermi flessibili spopolano all’edizione 2019 del Mobile World Congress in corso a Barcellona, e non interessano solo gli smartphone. La dimostrazione è il, un bracciale hi-tech basato, appunto, su uno schermoche avvolge buona parte del polso. Definirloè riduttivo, smartphone è eccessivo, idealmente è una via di mezzo che si potrebbe definire “smartphone indossabile”.È un bracciale che per dimensioni non passa inosservato, che integra uno schermo OLEDda 4,01 pollici con risoluzione di 960 x 192 pixel, unacamera da 5 Megapixel che permette di faree video HD di qualità discreta, e una e-SIM, (embedded SIM, ossia SIM integrata). In pratica è una versione evoluta, su chip, delle piccole schede che si inseriscono negli smartphone per abilitare le chiamate e i servizi di connettività mobile.Sotto lo ...

TutteLeNotizie : Nubia Alpha è lo smartwatch con display flessibile che telefona e scatta foto, ma è… - egitto86 : RT @Corriere: Nubia Alpha, l’orologio smart con maxischermo che si trasforma in un telefono - lalojimjuarez : RT @Corriere: Nubia Alpha, l’orologio smart con maxischermo che si trasforma in un telefono -