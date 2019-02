No al global compact FdI e Forza Italia vincolano il governo | Lega e M5S si sfilano Ira

No al global compact. FdI vincola il governo - Lega e M5S si sfilano : «Questo voto - aggiunge Lia Quartapelle, Pd, - è la pietra tombale della politica estera italiana». Posizione sostenuta anche dall'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, oggi parlamentare di Leu:...

Dissenso M5S - 3 No a stop global compact : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - ROMA, 27 FEB - I deputati M5S Giuseppe Brescia, Valentina Corneli e ...

Ok alla mozione sul no al global compact. Tre dissidenti in M5s : Via libera a una mozione che impegna il governo a non sottoscrivere il global compact. Tre deputati di M5s, però, votano no in dissenso rispetto al gruppo pentastellato che si è invece astenuto. La ...

Migranti - blitz di Fdi e Forza Italia : bloccato il "global Compact" : Il piddì Ivan Scalfarotto, invece, ha accusato l'esecutivo di 'non avere una politica estera' e di lasciare che 'questioni delicate come la firma del Global Compact siano dettate dal voto di Fratelli ...

global compact - passa la mozione di Fdi contro accordo Onu. Decisiva l’astensione di M5s e Lega. Tre 5 Stelle votano contro : A dicembre il governo aveva rimandato la decisione. Ora con l’astensione Decisiva dei suoi due maggiori azionisti, M5s e Lega, la Camera ha approvato una mozione di Fratelli d’Italia contro il Global compact secondo cui il documento Onu sulle migrazioni non s’ha da approvare. Presentato a prima firma del capogruppo Marco Lollobrigida, il testo ha ottenuto il via libera dell’aula di Montecitorio con il voto favorevole di Fdi e ...

Migranti - niente firma al global compact : passa la linea di Giorgia Meloni : Lega e Movimento 5 stelle si astengono e alla Camera passa una mozione di Fdi approvata con il voto di Forza Italia...

Camera - ok mozione su no global compact : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Il governo è impegnato "a non sottoscrivere il global compact" e "a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund": lo prevede una parte della mozione ...

Giorgia Meloni detta la linea sul global Compact : Passa alla Camera la mozione contro il Global Compact, promossa da Fratelli d'Italia. Lega e Movimento 5 stelle si sono astenuti: questa parte della mozione, su cui il governo si era rimesso all'Aula, è stata votata solo da Fi e Fdi; Pd e Leu han votato contro. Nel testo è previsto l'impegno del governo a "a non sottoscrivere il Global Compact" e "a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund".I voti ...

Aeroporti di Puglia nel global compact dell'ONU. Presidente Onesti : "Crediamo nella sostenibilità" : ... TA, - ha consapevolmente aderito al Global Compact dell'ONU, perché crede nell'importanza della responsabilità sociale dell'impresa per lo sviluppo durevole del business, favorendo un'economia ...

Migranti - Muscat (premier Malta) : “global Compact? Non mi capacito del fatto che l’Italia non lo abbia firmato” : “Nel Global Compact c’è tutto quello per cui Paesi come Malta e la stessa Italia hanno combattuto per tanti anni. Adesso abbiamo una bozza di un accordo secondo cui tutti i Paesi devono farsi carico del problema migratorio. E io non mi capacito di come non venga accolto”. Sono le parole del premier maltese Joseph Muscat, intervistato da Valentina Furlanetto per Radio24. Il primo ministro esprime dubbi sulla contrarietà del ...

Migranti - Muscat : «Malta e Italia - stessi problemi. Nel global compact la soluzione» : «La situazione sulla presenza di Migranti è fluida, quello che vale per oggi è diverso domani. Quello che posso dirle è che siamo il terzo paese in Europa per quanto riguarda il numero di richieste di ...

Emma canta Giorgia Meloni : il monologo sul global compact in versione pizzica : Ormai è diventato un tormentone. Il monologo di Giorgia Meloni sul Global compact viene reinterpretato anche da Emma Marrone. E l'esibizione in...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - 'Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact'. È quanto dichiara in ...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - "Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact". È quanto dichiara in ...