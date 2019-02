Nintendo annuncia Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo

Annunciati Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch : I possessori di Nintendo Switch e fan dei Pokémon erano in attesa di novità riguardo il misterioso nuovo gioco della serie principale "Pokémon RPG".Ebbene, nel corso del Pokémon Direct, andato in onda poco fa, è arrivata l'attesa notizia: Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono stati ufficialmente Annunciati per Nintendo Switch.Qui sotto potete vedere i tweet pubblicati dall'account ufficiale dei Pokémon:Leggi altro...

Nintendo annuncia il prossimo Pokémon Direct : Ormai è risaputo che Nintendo, la nota casa sviluppatrice di videogiochi nipponica, riserva i propri annunci di punta a degli eventi peculiari e auto-organizzati, che prendono il nome di Direct, ...

Nintendo annuncia un breve Pokémon Direct per domani pomeriggio : domani martedì 27 febbraio tutti i fan del mondo di Pokémon si preparano a festeggiare il Pokémon Day e per l'occasione Nintendo ha annunciato un breve Direct dedicato ai famosi mostriciattoli tascabili:"Alle ore 15:00 (ora italiana) di domani mercoledì 27 febbraio, andrà in onda un Pokémon Direct di circa sette minuti, con nuove informazioni." - recita il breve comunicato. Al momento non sappiamo di cosa si parlerà nel Direct ma è lecito ...

Annunciati nuovi Amiibo a tema Super Smash Bros. Ultimate durante il Nintendo Direct : durante il recente Nintendo Direct, gli sviluppatori di Super Smash Bros. Ultimate hanno annunciato i nuovi contenuti previsti per il 2019, durante l'evento è stato anche mostrato un trailer dedicato a Joker (Persona 5), nuovo personaggio giocabile che sarà introdotto come DLC.Come riporta Gamespot, un'altra grande sorpresa è stata la presentazione dei nuovi set di Amiibo comprendenti Simon Belmont, Solid Snake, Squirtle, Ivysaur, e ...

Kochmedia annuncia l’edizione fisica di Dead by Daylight per Nintendo Switch : Behaviour e Koch Media hanno firmato un accordo di distribuzione fisica per portare il gioco survival horror, Dead by Daylight, su Nintendo Switch. La partnership include tutti i territori, eccetto la Cina. Dead by Daylight arriverà su Switch anche in edizione fisica Il classico gioco survival horror multiplayer, sarà disponibile in Autunno 2019. Questa nuovissima edizione conterrà una tonnellata di contenuti tra cui ...

Super Mario Maker 2 - The Legend of Zelda : Link's Awakening e tutte le altre novità annunciate nell'ultimo Nintendo Direct : Con una nuova presentazione Nintendo Direct, Nintendo ha annunciato che Super Mario Maker 2, il seguito dell'innovativo capitolo originale, e un'elegante reinterpretazione di The Legend of Zelda: Link's Awakening saranno entrambi giocabili quest'anno su Nintendo Switch. Il video ha inoltre mostrato le prime immagini di ASTRAL CHAIN, un nuovo titolo d'azione di PlatinumGames che sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Oltre a presentare ...

Durante il suo ultimo Direct - Nintendo annuncia il remake di The Legend of Zelda : Link's Awakening per Switch : Durante il suo Direct, Nintendo ha annunciato il remake del classico per Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Nel trailer possiamo ammirare l'opening del titolo originale opportunamente modificata, oltre ad alcune sezioni di gameplay che mostrano un mondo di gioco (anche nemici e personaggi) interamente realizzato in 3D ed una telecamera con visuale dall'alto. A prima vista sembra che lo stile ...

Annunciata la data del prossimo Nintendo Direct : Del prossimo Nintendo Direct se ne era già parlato qualche giorno fa, ma Nintendo non aveva comunicato in via ufficiale quando sarebbe andata in onda la trasmissione.Ora, attraverso un comunicato stampa, apprendiamo che "alle ore 23:00 di mercoledì 13 febbraio andrà in onda un nuovo Nintendo Direct, con 35 minuti di informazioni sui prossimi titoli per Nintendo Switch, inclusi nuovi dettagli su Fire Emblem: Three Houses"."Sarà possibile seguire ...

Nintendo conferma : ci sono alcuni giochi per Switch non ancora annunciati in arrivo entro il 2019 : Negli ultimi giorni, abbiamo appreso che Nintendo ha in cantiere parecchi progetti per Switch che non ha ancora rivelato ufficialmente. È stato confermato che almeno un gioco non annunciato è previsto per quest'anno, mentre un recente report ha dichiarato che questo numero è in realtà molto più alto e ben 11 giochi non annunciati potrebbero essere disponibili per Switch nel 2019.Come riporta Gamingbolt, in una recente sessione di domande e ...

Nintendo annuncia i Saldi “Giocate insieme” per Switch : Con i suoi esclusivi controller Joy-Con e la possibilità di trasformarsi da sistema domestico a console che può essere fruita anche in movimento, Nintendo Switch è perfetta per riunire le persone e condividere la gioia di giocare insieme. Da oggi a giovedì 21 febbraio alle ore 23:59 locali, i Saldi “Giocate Insieme” arrivano sul Nintendo eShop in Europa, offrendo sconti su oltre 50 titoli per Nintendo ...

I ragazzi italiani di Heartbit Interactive annunciano la versione Nintendo Switch di Doom & Destiny : Tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, lo studio italiano di Heartbit Interactive ha annunciato che il suo Doom & Destiny sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'8 febbraio.Doom & Destiny è ricalca lo stile dei vecchi classici del genere RPG, il giocatore dovrà guidare un party di 4 personaggi attraverso foreste, dungeon e così via. Il gioco è contraddistinto da una forte vena comica che fa il verso a tutto ...

Nintendo annuncia una finestra di lancio per il film d'animazione di Super Mario Bros. : Come riporta IGN, Nintendo ha annunciato che il film d'animazione di Super Mario Bros. uscirà nelle sale nel 2022.Durante il briefing dei risultati finanziari di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che "lo sviluppo del film d'animazione basato su Super Mario Bros. con Illumination si sta muovendo per una prevista uscita nelle sale nel 2022."Rivelato all'inizio del 2018, questo nuovo film sarà "co-prodotto dal rappresentante ...

Torna Dr. Mario - Nintendo annuncia un nuovo videogioco per iOS e Android : Lo abbiamo conosciuto come un idraulico, ma Mario è stato anche sportivo, pilota di kart o dottore. Ed è proprio Dr. Mario, con i suoi baffoni e il camice impeccabilmente stirato, a Tornare a far sognare i videogiocatori. Sì perché, del tutto a sorpresa, Nintendo ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo dell saga, destinato agli schermi touch dei nostri dispositivi mobile. Il gioco, denominato Dr. Mario World, sarà realizzato in ...

Nintendo avrebbe in programma per il 2019 almeno 5 giochi per Switch non ancora annunciati : Mentre poco tempo fa abbiamo ricevuto alcune interessanti notizie che confermavano le finestre di lancio di alcuni prodotti "primari" di Nintendo per Switch, ecco arrivare possibili gradite novità per i possessori dell'ibrida.Come riportato su ResetEra dall'insider Emily Rogers, sembra che Nintendo abbia in serbo per il 2019 almeno 5 giochi per Switch non ancora annunciati. Uno di questi potrebbe essere un port da Wii U, mentre gli altri ...