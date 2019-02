News Uomini e Donne | Andrea Cerioli fa ingelosire Arianna | lo sfogo

News Uomini e Donne - Nilufar ha un incidente : cos’è successo : Nilufar Addati fa un incidente in auto: come sta l’ex tronista di Uomini e Donne Queste ultime ore non sono state delle più semplici per Nilufar Addati. Cos’è successo? Ha fatto un incidente in auto. E’ stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a rivelarlo su instagram poco fa, asserendo: “La giornata è iniziata con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a ...

Uomini e Donne News - incidente in auto per Nilufar - lo sfogo di Giordano : Uomini e Donne news, incidente in macchina per Nilufar Addati Una mattinata non troppo tranquilla quella di Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata vittima di un incidente in macchina. A raccontare cosa è successo, è stata la stessa Nilufar attraverso delle Instagram stories. “Ho cominciato molto bene la giornata oggi, con […] L'articolo Uomini e Donne news, incidente in auto per Nilufar, lo sfogo di Giordano ...

Uomini e Donne News - Nicole e Fabio insieme : incontro ravvicinato dopo la rottura : Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio allo stesso evento: incontri ravvicinati dopo la rottura Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono ritrovati allo stesso evento ieri. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che proprio recentemente hanno annunciato ai fan di non stare più insieme, hanno partecipato ieri sera alla sfilata organizzata […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicole e Fabio insieme: incontro ravvicinato ...

Uomini e Donne News - Giulia Cavaglia e la famiglia bersagliati di critiche sul Web : Giulia Cavaglia dopo la scelta presa di mira sui social: pesanti critiche Giulia Cavaglia non è stata scelta da Lorenzo Riccardi e la sua reazione nella puntata speciale di Uomini e Donne non è piaciuta proprio a tutti. Da parte sua non sono ancora giunte news, non ha ancora proferito parola né pubblicato nulla su […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia Cavaglia e la famiglia bersagliati di critiche sul Web proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Claudia e Giulia prima della scelta : rivelazioni su Lorenzo : news Uomini e Donne, Claudia e Giulia: ultime rivelazioni su Lorenzo prima della scelta prima di raggiungere Lorenzo Riccardi per il weekend in villa, Claudia e Giulia hanno rilasciato delle esclusive dichiarazioni a Uomini e Donne magazine. Le due corteggiatrici hanno svelato in grande anteprima le proprie emozioni e sensazioni riguardo la scelta del loro […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudia e Giulia prima della scelta: rivelazioni ...

News Uomini e Donne - Antonio Moriconi : “Teresa - se mi avessi scelto…” : Uomini e Donne, Antonio Moriconi svela: “Teresa, io ti avrei detto di sì” L’amore lascia sull’anima ferite profonde che difficilmente si rimarginano nel giro di pochi mesi. Antonio Moriconi è rimasto scottato da Teresa Langella la quale, dopo aver dimostrato attenzioni e tenero interesse, lo ha rifiutato preferendogli Andrea Dal Corso. Alcuni parlano di karma, altri di benedizione, sta di fatto che Antonio da quel ...

Uomini e Donne News - Giordano tronista? Mazzochi risponde : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi non è il nuovo tronista: l’ex di Nilufar risponde al gossip Nelle ultime ore si sta cercando di capire chi sia il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo Andrea Zelletta e Angela Nasti, il pubblico del Trono Classico attende altri nuovi arrivi. La prossima registrazione è attesa per questo […] L'articolo Uomini e Donne news, Giordano tronista? Mazzochi risponde proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne - Teresa difende Andrea : il suo sfogo : Teresa Langella rompe il silenzio e difende Andrea di Uomini e Donne Andrea Dal Corso, dal momento in cui ha risposto no a Teresa, è stato duramente attaccato su tutti i social dai fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E proprio per questo motivo che poco fa ha deciso di rompere il silenzio su instagram. Cosa ha detto? Teresa Langella ha difeso Andrea Dal Corso. Infatti la giovane, in un video pubblicato ...

Uomini e Donne News - Tina ce l’ha con Roberta? La Cipollari spiega : Uomini e Donne news: Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua del Trono Over? L’opinionista spiega Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua a Uomini e Donne? Questa è la domanda che pone oggi, nel corso della puntata del Trono Over, Maria De Filippi all’opinionista. Quest’ultima la definisce “Miss Europa” e poi afferma […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina ce l’ha con Roberta? La ...

Uomini e Donne News - Nicole Mazzocato dopo Fabio : “Per l’amore c’è tempo” : Uomini e Donne news, Nicole Mazzocato dopo la fine della relazione con Fabio Colloricchio si racconta: “Per l’amore c’è tempo” Nicole Mazzocato non rinuncia all’amore dopo la fine della sua relazione con Fabio Colloricchio. Il loro sentimento, nato all’interno degli studi di Uomini e Donne, li ha spinti a restare insieme per diversi anni. Per […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicole Mazzocato dopo Fabio: ...

Uomini e Donne News Andrea e Arianna : “Così intimo - solo noi sappiamo” : Uomini e Donne Gossip, Andrea e Arianna senza freni. Cerioli: “Difficile raccontare… così intimo”. Cirrincione risponde e accende i fan, l’ex tronista corre ai ripari Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non smettono di stupire. La coppia sbocciata poco più di un mese fa nel salotto di Uomini e Donne sembra letteralmente essere stata colpita e […] L'articolo Uomini e Donne News Andrea e Arianna: “Così intimo, ...

Uomini e Donne News : Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei : Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione dell’ex tronista e i loro progetti per il futuro Procedono i preparati per le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, appare oggi più unita che mai. Federico e Clarissa sono molto innamorati […] L'articolo Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei ...

Uomini e Donne News : Giordano svela la scelta di Luigi? L’indizio : Uomini e Donne news: Giordano spiazza il web dopo il suo gesto Come anticipato dai vari siti web dopo l’ultima registrazione del Trono Classico, anche per Luigi Mastroianni è arrivato il momento della tanto attesa scelta. A quanto pare la villa è già stata registrata e, nelle ultime ore, sono emerse voci sull’avvenuta scelta. Su […] L'articolo Uomini e Donne news: Giordano svela la scelta di Luigi? L’indizio proviene da ...

Uomini e Donne News - ancora critiche per Andrea Dal Corso : “Meschino” : Uomini e Donne news, Lidia Vella contro Andrea Dal Corso: nuovi attacchi dopo la scelta di Teresa Langella ancora critiche ad Andrea Dal Corso dopo la puntata serale di Uomini e Donne andata in onda ieri. Il pubblico affezionato al programma, dopo il suo no a Teresa Langella, si è letteralmente rivoltato contro il corteggiatore […] L'articolo Uomini e Donne news, ancora critiche per Andrea Dal Corso: “Meschino” proviene da ...