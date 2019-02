NBA | Boston cade a Toronto Jokic guida Denver contro OKC

NBA - i Blazers restano bloccati in ascensore a Boston per più di mezz'ora : Come stemperare la tensione, il caldo e le difficoltà in una situazione di disagio improvvisa e non prevista? Ognuno reagisce a modo suo, come hanno dimostrato i Blazers " rimasti bloccati a Boston in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trascina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la ...

NBA - Boston - che sberla : Toronto travolge i Celtics in casa : Toronto Raptors-Boston Celtics 118-95 Prima della gara di Toronto Brad Stevens aveva già messo le mani avanti, ben consapevole che affrontare a domicilio una corazzata come i Raptors non sarebbe stata ...

NBA - risultati della notte : cadono Boston e OKC - Milwaukee sempre prima a Est : Chicago Bulls-Boston Celtics 126-116 L'ultima volta che si erano affrontate Chicago e Boston, i Bulls erano usciti dal campo con la peggior sconfitta nella storia della franchigia, un 133-77 dai ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 febbraio) : Curry trascina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si è tornati finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono state sei le partite NBA ed in campo sono scesi i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph ...

NBA - Milwaukee-Boston 98-97 : Antetokounmpo da MVP - i Bucks superano i Celtics : Se questo è l'antipasto dei playoff nella Eastern Conference, è meglio prepararsi a mesi infuocati tra aprile e maggio. La sfida tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics è arrivata punto a punto fino all'...

NBA - Kyrie Irving dice tutto : LeBron - Boston - i media e il video virale con Durant : Ormai siamo arrivati al punto in cui ogni cosa che fa Kyrie Irving diventa notizia. Che sia un'intervista o un video "rubato" di lui che parla con Kevin Durant, poco importa: la stella dei Boston ...

Mercato NBA - Anthony Davis : 'Boston è una delle squadre in cui potrei andare a giocare' : Era il giocatore più atteso tra quelli presenti alle conferenze stampa che hanno preceduto il sabato dell'All-Star Game, di certo non perché a molti interessasse sapere se la sua presenza sul parquet ...

NBA risultati : Harden come Wilt - ma va k.o. Boston e Phila avanti tutta : Isaiah Thomas è tornato: dopo 11 mesi di assenza, IT fa il suo debutto con la canotta dei Nuggets mettendo la firma su 8 punti in 13 minuti. A far sorridere Denver, però, ci pensa il tap in allo ...

NBA – Sixers ko - Embiid fa mea culpa : “che idiota sul +3 di Boston! Horford mi ha limitato? Sta solo fermo e…” : Serata storta per Joel Embiid contro i Celtics. Il centro camerunense fa mea culpa per gli errori commessi ma sminuisce la buona difesa di Horford in marcatura Nella notte è arrivata la prima sconfitta dei Sixers (109-112 contro i Celtics) dalla trade di Tobias Harris, quella che ha permesso a Philadelphia di mettere insieme i suoi ‘Big-4’ insiema Simmons, Butler ed Embiid. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista in ...

NBA risultati : Boston frena Philadelphia - assolo Warriors sui Jazz : I Celtics tornano a vincere a convincere: Gordon Hayward e Al Horford trascinano i compagni in un importante successo sul parquet dei Sixers, utile per lasciarsi alle spalle le 2 sconfitte consecutive ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 febbraio) : Golden State vince sempre - Boston sbanca Philadelphia - gli Spurs a fatica - crollano i Lakers : Siamo sempre più vicini all’All Star Game di Charlotte di questo weekend, ma la NBA continua a giocare. Nella notte si sono disputati cinque match di grande rilevanza per la due Conference. Ad Est, per esempio, i Boston Celtics vincono a domicilio lo scontro diretto con i Philadelphia 76ers, mentre gli Orlando Magic passano a New Orleans e credono ancora alla post-season. Ad Ovest, invece, ennesima vittoria per i Warriors sui Jazz, San ...