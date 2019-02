Nato prematuro | pesava 268 grammi | dopo 5 mesi lascia ospedale | è record

Giappone - Nato il prematuro più piccolo al mondo : pesa 268 grammi : E’ un essere umano in miniatura, grande come una mano, per soli 268 grammi di peso. Il piccolo è nato a Tokyo e, secondo la Keio University, è un nuovo record perché il precedente – l’ateneo ha citato l’anagrafe dell’Università dell’Iowa per i bambini più piccoli del mondo – era nato con un peso di 274 grammi in Germania nel 2009. Dove nel 2015 è nata anche la bimba più ‘leggera’, 252 grammi. ...