Nato il bimbo prematuro più piccolo al mondo | ecco quanto pesava alla nascita

Compagni non vaccinati - genitori bimbo malato : scuola ha procrastiNato - : Il piccolo di 8 anni ha superato la leucemia ma non può tornare in classe perché alcuni alunni non sono vaccinati e per lui sarebbe un rischio troppo grande. La mamma: "Dalla scuola hanno sempre preso ...

Abbiategrasso - bimbo strattoNato da insegnante : bufera all'asilo : Abbiategrasso , Milano, , 23 febbraio 2019 - Allarme tra i genitori dell'asilo «Nenni» dopo la segnalazione di una mamma, che ha assistito attraverso una vetrata a un presunto caso di maltrattamento: ...

Il bimbo sta nascendo - mamma e papà corrono in ospedale : fanno un incidente e il neoNato muore : Jessica, 20 anni, e suo marito Justin, 23, non vedevano l'ora di diventare una famiglia. Martedì sono rimasti coinvolti in un incidente mentre stavano andando all'ospedale di Sulphur Springs, in Texas, quando l'uomo ha tentato di evitare un grosso ramo sulla carreggiata. Hanno fatto giusto in tempo a conoscere il loro piccolo, poi deceduto per le ferite.Continua a leggere

FOLIGNO - BIMBO NERO DISCRIMINato : 'QUANTO È BRUTTO'/ Miur sospende maestro - ira Cgil : maestro di FOLIGNO umilia un bambino NERO davanti ai compagni: Miur lo sospende in via cautelare. Il provvedimento è in via di notifica.

Il padre del bimbo abbandoNato a Carmagnola : "Portatemelo - non è un cane" : La madre lo aveva mandato via spiegando che per lui non c'era più posto in roulotte, ma l'uomo non ci sta.

Bimbo abbandoNato in strada dalla mamma - il padre : “Riportatemelo - non è un cane” : La madre, di origini bosniache, lo aveva mandato via dalla roulotte dove viveva in un campo rom di Carmagnola, spiegando che per lui non c'era più posto. A trovarlo erano stati i vigili mentre vagava da solo per strada. Per il piccolo sono arrivate tantissime richieste di adozione.Continua a leggere

Messina - bimbo di 2 anni con grave meningite batterica salvato da medici eroi : non era vacciNato nonostante le raccomandazioni : I medici del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina, diretta dalla prof.ssa Eloisa Gitto, hanno sciolto la prognosi quoad vitam per il bambino di due anni che lo scorso 23 gennaio era stato trasferito dall’Ospedale “Cannizzaro” di Catania con un quadro di grave meningite batterica. Il piccolo, che solo il giorno prima aveva cominciato ad accusare febbre e lieve malessere, era stato ...

Carmagnola - il bimbo abbandoNato dalla mamma ora va a scuola : Il sorriso sta tornando sul volto di Andrea, il bimbo di 8 anni soccorso dagli agenti della polizia municipale mentre vagava da solo, al buio e senza giaccone, lungo una strada statale di Carmagnola, provincia di Torino. Il piccolo adesso vive con le suore in una casa protetta di Torino e ha cominciato ad andare a scuola, dove fa amicizia con gli altri bambini, che considera membri della famiglia, «fratellini». Quando i vigili lo avevano ...

Il bimbo abbandoNato va a scuola : "I miei compagni ora sono miei fratelli" : Il piccolo Andrea va a scuola. Il bimbo di 8 anni abbandonato dalla madre che era stato trovato a vagare da solo su una strada provinciale piemontese, in provincia di Torino, è tornato tra i suoi compagni di classe, scrive il Corriere della Sera."Oggi uno dei miei fratellini era malato e non è venuto in classe". Il piccolo Andrea, il bimbo di 8 anni rifiutato dalla madre, ha cominciato ad andare a scuola e per lui tutti i compagni ...

AbbandoNato per strada bimbo rom di otto anni : 'La mamma non mi vuole più' : Un bambino di etnia rom di appena otto anni è stato Abbandonato dalla madre, una rom di origine bosniaca, poco prima di Natale, per un motivo futile. "La roulotte è troppo piccola per ospitare anche lui", ha detto la madre alle forze dell'ordine quando sono andate a cercarla per riconsegnarle il bambino e avere delucidazioni in merito all'abbandono. La vicenda è avvenuta a Carmagnola, in provincia di Torino. 'La mamma non mi vuole più' "La mamma ...