Parma-Napoli - formazioni. Giocano Hysaj e Malcuit - avanti Milik e Mertens : Non ci sono sorprese nella formazione scelta da Ancelotti per Parma-Napoli. Ricordiamo che sono assenti Insigne per squalifica e Mario Rui per infortunio. Davanti, fiducia a Mertens e Milik. Centrocampo titolare con tutti e quattro i nuovi titolarissimi. In difesa, Maksimovic al fianco di Koulibaly. In porta Meret. Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, ...

Napoli - Malcuit : 'Riscattare il ko in Coppa Italia. Quagliarella? Sappiamo come fermarlo' : Il terzino del Napoli Kevin Malcuit parla a Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria: 'Sono arrivato in una grande squadra, con ottimi giocatori e un grande allenatore, così si impara velocemente ed è quello che sto provando a fare. Milan? ...

Non male il “pacco” Malcuit - la quarta scelta del Napoli : La terza scelta “Good Job”. Esulta sui social Kevin Malcuit, tra i protagonisti della vittoria azzurra contro la Lazio. Il terzino azzurro ha pubblicato attraverso Twitter degli scatti della serata: “Ottimo lavoro!”. Quando il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto di questo ventisettenne terzino destro proveniente dal Lille per 13 milioni di euro, si è gridato allo scandalo. Come spesso, troppo spesso avviene ...

Live Napoli-Lazio 0-0 : Ancelotti sceglie Malcuit e Rui : Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del...

Napoli-Lazio - formazioni : giocano Malcuit e Maksimovic : Quattro assenti importanti Napoli-Lazio: Ancelotti schiera l’ennesima diversa della sua gestione al Napoli. Stavolta sono scelte obbligate, con Allan, Koulibaly e Insigne squalificati e Hamsik infortunato. Il tecnico opta per Malcuit e Mario Rui sulle fasce, Maksimovic al fianco di Albiol, il centrocampo previsto con Mertens e Milik davanti. Inzaghi schiera la Lazio col 3-5-2 Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; ...

Malcuit è l’ennesima lezione di calciomercato del Napoli : Un assist e mezzo Nella sua analisi tattica, Alfonso Fasano ha evidenziato come due dei tre gol del Napoli siano nati da giocate di Kevin Malcuit. Da situazioni non casuali, anzi da meccanismi che Ancelotti ha pensato e attuato per il suo Napoli. È il momento in cui si concretizza il calciomercato fatto dalla società partenopea in estate: il tecnico ha chiesto un esterno basso in grado di attaccare molto, di avanzare sulla fascia con qualità, di ...

Napoli-Bologna - le formazioni : Malcuit e Verdi titolari : Le scelte di Ancelotti e Inzaghi Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, calcio d’inizio alle ore 18.00. Ancelotti sceglie di sostituire Koulibaly con Maksimovic, coppia di terzini Malcuit-Ghoulam. A centrocampo, Zielinski e Allan. In avanti Mertens e Milik. Verdi torna titolare. Sotto, i due undici titolari: Napoli: Meret, Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik. A disp.: Karnezis, ...

Cena di Natale del Napoli - Malcuit sfida Diawara a colpi di danza : i due compagni come… Michael Jackson! [VIDEO] : Alla Cena di Natale del Napoli Malcuit sfida Diawara sulle note di Michael Jackson: sul palco i due calciatori sono scatenati! Ieri sera si è tenuta la Cena di Natale del Napoli. Tra gli altri momenti conviviali della serata, una sfida a colpi di danza si è consumata sul palco dell’evento. Jevin Malcuit ha sfidato Amadou Diawara sulle note della famosissima canzone di Michael Jackson ‘Billie Jean’. Gli applausi del ...