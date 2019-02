Napoli-Juventus | allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri

Napoli-Juventus - allerta scontri! Appello della questura : Tra i match più attesi della 26esima giornata di serie A c’è sicuramente Napoli-Juventus.Napoli-Juventus è una partita che può significare tanto in questa stagione 2018/2019. Non è in dubbio la leadership in quanto i bianconeri sono a più 13 dal Napoli. Una vittoria della squadra di Ancelotti, tuttavia, potrebbe rendere più interessante anche se di poco il prosieguo del campionato. Non va, inoltre dimenticata la forte rivalità che ...

Altro che sold out - sono 28mila i biglietti venduti per Napoli-Juventus : Non è caccia al biglietto Non è affatto caccia al biglietto per Napoli-Juventus. Anche perché tante, troppe, sono le limitazioni imposte dal Casms. Ricordiamo che i non residenti in Campania possono acquistare il biglietto soltanto se in possesso di tessera del tifoso. Così come non è consentito per i napoletani con tessera acquistare più di un biglietto. E c’è anche l’allarme ordine pubblico per tifosi del Napoli e della Juventus ...

Napoli - c'è la Juventus : i tifosi tornano al San Paolo : Napoli - La Juventus fa visita al Napoli nella prossima giornata di campionato e nel capoluogo campano è caccia al biglietto per la partita contro i campioni d'Italia. I tifosi partenopei, dopo aver ...

Napoli-Juventus - boom inaspettato nella vendita dei biglietti : Napoli-Juventus biglietti. Si avvicina l’appuntamento con Napoli-Juventus, la gara clou della 26esima giornata di campionato in programma nel prossimo weekend (fischio d’inizio domenica 3 marzo ore 20.30). Il primato in classifica dei bianconeri non sembra essere in discussione, ma nella città campana sembrano tenere in modo particolare alla sfida contro i bianconeri con cui hanno […] L'articolo Napoli-Juventus, boom ...

Napoli-Juventus vietata agli stranieri. Il problema sarà risolto o resteranno fuori? : Ordine pubblico La gestione e la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli continua a offrire sorprese. E non sono mai sorprese gradite. Innanzitutto il diverso trattamento riservato ai tifosi della Juventus che, a differenza dei tifosi del Napoli allo Stadium, possono acquistare il biglietto nel settore ospiti anche se residenti a Torino. Ma questo aspetto probabilmente è quello meno rilevante. Ce n’è poi un altro, e cioè la vendita in ...

Napoli-Juventus probabili formazioni : tegola per Allegri : NAPOLI JUVENTUS probabili formazioni- Mancano pochi giorni alla super sfida del San Paolo tra Napoli e Juventus. Partenopei chiamati obbligatoriamente alla vittoria per accorciare le distante dai bianconeri. -13 l’attuale ritardo dalla Juventus: in caso di successo distacco che si assottiglierebbe a -10. Gli uomini di Allegri saranno chiamati ad una grande prova di forza. […] More

Napoli - il San Paolo ora si riempie : boom per Juventus e Salisburgo : Sarà che i quattro gol di Parma hanno riacceso l'entusiasmo. Sarà che quella con la Juve è sempre una sfida a cui vale la pena assistere. Fatto sta che la prevendita dei mini abbonamenti, 6 partite di ...

Serie A - programmazione tv 26ª giornata : Lazio-Roma su Dazn - Napoli-Juventus su Sky : Nel fine settimana tornerà il campionato di Serie A. Il prossimo turno proporrà due importanti big match da seguire con particolare attenzione. Ad animare la 26ª giornata saranno Lazio-Roma da una parte e Napoli-Juventus dall’altra. Non mancheranno sfide importanti anche per quanto riguarda le “piccole”, che andranno a caccia di punti salvezza. Ad aprire il programma sarà l’anticipo di venerdì 1 marzo tra Cagliari e Inter. I nerazzurri, dopo le ...

“Napoli-Juventus - 20mila biglietti venduti. Contestazione a De Laurentiis” : Venduti anche i mini-abbonamenti Dopo la prima giornata di vendita d biglietti per Napoli-Juventus, le notizie sono di corsa ai botteghini. Per la Gazzetta sono quasi esauriti i tagliandi di Distinti e Curva B. Sia quelli singoli che i mini-abbonamenti che comprendono anche la sfida del 7 marzo di Europa League contro il Salisburgo. Il Mattino scrive di 20mila biglietti venduti e anche di una Contestazione delle curve ad Aurelio De ...

Il Mattino : “gli ultras della Juventus non verranno a Napoli” : 800 agenti L’apertura del settori ospiti del San Paolo per Napoli-Juventus, con ingresso consentito ai detentori della card bianconera, non sembra aver fatto cambiare idea alla tifoseria organizzata della Juventus. Che non è orientata a seguire la squadra a Napoli. È questa l’informativa della Digos di Torino di cui scrive oggi il quotidiano Il Mattino. Resta quel che abbiamo scritto ieri, e cioè una situazione pericolosa ...

Verso Napoli-Juventus - San Paolo sold out : ecco i dettagli : Napoli-Juventus – La Juventus capolista è pronta a sfida il Napoli di Ancelotti. Le due squadre arrivano da due momenti differenti di forma, gli azzurri stanno bene e sono tornati alla vittoria mentre i bianconeri hanno vinto con difficoltà contro il Bologna e si portano dietro le scorie di Madrid. Domenica sera le due squadre […] More

Allarme ordine pubblico Napoli-Juventus : si rischia uno stadio con juventini e napoletani fianco a fianco : Le modalità di vendita Le modalità di vendita stabilite per Napoli-Juventus – in programma domenica sera alle 20.30 – stanno facendo crescere molti dubbi e preoccupazioni in merito all’ordine pubblico. E non tanto per la riapertura ai settori della Juventus muniti di tessera del tifoso qualunque sia la loro residenza. Decisione che segna una rilevante differenza rispetto al trattamento riservato ai tifosi del Napoli all’Allianz ...

Il Napoli travolge il Parma : poker per tornare a -13 dalla Juventus : Il Napoli cala il poker al Tardini e prova a lanciare un avvertimento alla Juventus. Gli azzurri sbrigano la pratica Parma senza difficoltà, travolgendolo con Zielinski, Milik (doppietta) e Ounas in un match semplicemente dominato. Tre punti che consentono alla squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal

Napoli devastante - poker al Parma nel segno di Milik : grande segnale ad una Juventus ferita - si infiamma il big match : Napoli travolgente in trasferta a Parma: 4 gol per liquidare i gialloblu e lanciare un netto segnale alla Juventus. Partenopei in grande forma in attesa del big match del prossimo turno Nel pomeriggio la Juventus soffre a Bologna e vince di misura, grazie a Dybala costretto a ‘rinunciare’ al suo turno di riposo per entrare dalla panchina e risolvere una gara che si era fatta davvero complicata. Più tardi un’altra trasferta, questa volta ...