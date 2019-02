Napoli | gara di solidarietà per Sara | un concerto per il viaggio della speranza negli Usa

500 Miglia IndiaNapolis - conto alla rovescia per Fernando Alonso : sarà in gara col numero 66 : Fernando Alonso si sta preparando per disputare la 500 Miglia di Indianapolis, grande classica del motorsport che andrà in scena il prossimo 26 maggio sul mitico ovale dell’Indiana. Il due volte Campione del Mondo di F1, che lo scorso anno si impose anche nella 24 Ore di Le Mans e che poche settimane fa ha trionfato alla 24 Ore di Daytona, punta senza mezzi termini alla vittoria per completare la mitica Tripla Corona. Il 37enne sarà al ...

Zurigo-Napoli - scontri tra ultras prima della gara : la situazione : Zurigo-Napoli, scontri tra tifoserie fuori dallo stadio, le Forze dell’Ordine sono intervenute per sedare la rissa tra le parti Zurigo-Napoli è iniziata malissimo. La gara di Europa League in realtà si giocherà questa sera, ma le due tifoserie sono già venute a contatto. Violenti scontri si sono infatti registrati nei pressi dello stadio, con diversi feriti ma nessuno di questi in gravi condizioni. Le Forze dell’Ordine sono ...

Appuntamento con Zurigo-Napoli : ecco dove vedere la gara in Tv : La serata di Europa League delle italiane, che vede in campo anche Inter e Lazio, si conclude con la sfida del Napoli, in campo in trasferta contro lo Zurigo. Anche per la squadra di Ancelotti, come per i nerazzurri, si tratta di una “retrocessione” dopo avere terminato al terzo posto il proprio girone di Champions […] L'articolo Appuntamento con Zurigo-Napoli: ecco dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

La recensione - L'Amleto nei vicoli di Napoli - tra usurai e camorristi - è una garanzia : Amleto nei vicoli di Napoli tra usurai e camorristi. Direte: il solito travestimento al ribasso. E invece no. 'Hamlet travestie' è senz'altro un travestimento, ce lo dichiara apertamente, ma in ...

Hamsik - il legale del Napoli : “Garanzie entro giovedì o affare salta” : “Il presidente De Laurentiis vuole delle garanzia sul pagamento del cartellino di Hamsik che al momento non ci sono. Su questo aspetto il presidente non transige anche se vuole accontentare le richieste del ragazzo”. Lo ha detto Mattia Grassani, legale del Napoli, a Radio Kiss Kiss, facendo il punto sulla trattativa con i cinesi del […] L'articolo Hamsik, il legale del Napoli: “Garanzie entro giovedì o affare salta” ...

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Gara di grande coraggio - non ci siamo mai arresi' : Un punto prezioso, conquistato grazie a un'ottima prestazione di squadra e alle parate super di Lafont. La Fiorentina tiene a zero il Napoli al Franchi e Stefano Pioli non può che essere soddisfatto ...

Oggi in campo Fiorentina e Napoli : ecco come seguire la gara in Tv : Archiviate le vittorie di Lazio e Roma che si rilanciano entrambe prepotentemente nella lotta per il quarto posto che vale la Champions, la giornata di campionato prosegue Oggi con altre due partite. Le prime a scendere in campo saranno Fiorentina e Napoli in una gara che nessuna delle due può permettersi di sbagliare. i viola, […] L'articolo Oggi in campo Fiorentina e Napoli: ecco come seguire la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Napoli - il day after di Hamsik : «Abbiamo giocato una grande gara» : Dopo le ultime roventi ore, al centro delle cronache azzurre per quel passaggio in Cina che è ormai dietro l'angolo, Marek Hamsik torna a parlare ai tifosi attraverso il suo sito...

Il Napoli si rialza : 3-0 alla Samp ?e vendica la gara dell'andata : Lavoro e concentrazione. Ancelotti ha parlato nei giorni scorsi alla squadra, ha chiarito le proprie idee e chiesto una reazione. Adesso, però, contro la Sampdoria, serve soltanto tornare alla...

Il Napoli cerca il riscatto contro la Samp : la gara in esclusiva su Sky : Si attende una pronta reazione dal Napoli dopo l'eliminazione in Coppa Italia, ma la Sampdoria non è disposta a fare sconti L'articolo Il Napoli cerca il riscatto contro la Samp: la gara in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Scoperto arsenale nascosto in un garage : U n arsenale nascosto in un garage. E' quanto Scoperto dai carabinieri a Napoli che, all'interno di un garage sotterraneo in piazza Mercato, h anno rinvenuto tre pistole semiautomatiche con matricola ...

Figc contro il razzismo "stop gara dopo 2 episodi"/ Modifica regolamento dopo cori a Koulibaly in Inter-Napoli : razzismo, Consiglio Federale Figc cambia il regolamento: 'stop gara dopo 2 episodi', non più 3. Modifiche dopo i cori a Koulibaly in Inter-Napoli

Napoli - straniero aggredisce donna davanti al garage : “Voglio 5 euro” : Paura a Napoli per una donna che, prossima a fare ritorno nella propria abitazione, è stata minacciata ed aggredita da un extracomunitario intenzionato a farsi consegnare da lei del denaro.Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, ieri sera, intorno alle 19:30, la vittima si trovava di fronte al garage di sua proprietà in via Lanzieri. Azionato il comando a distanza, stava aspettando che la porta del box si aprisse per poter ...

Milan-Napoli - le pagelle : Donnarumma una garanzia Paquetà sbaglia La classifica : Gigio è tornato su livelli altissimi, delude il brasiliano. Buono il debutto di Piatek. Mertens è nullo, Koulibaly dà una lezione a tutti