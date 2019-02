Napoli | Ancelotti ha già deciso nove titolari in vista della Juve

Ancelotti si gode finalmente i frutti del suo Napoli : Prologo Nel quarto giorno D.M (dopo Madrid), il Napoli è di scena a Parma. Alle spalle la qualificazione agli ottavi di Europa League, alle spalle l’urna ed il Salisburgo, alle spalle battutacce al sapore di Red Bull. Ancelotti, al Tardini presenta Meret in porta, difesa con Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj, Allan, Ruiz e Zielinski in mediana, Callejon, Milik e Mertens in attacco. Assente per squalifica il neo capitano Lorenzo ...

Sul New York Times le parole di Ancelotti al Napolista sul pubblico e lo stadio San Paolo : Le frasi sullo stadio San Paolo È sempre più lungo l’elenco di testate straniere che hanno ripreso l’intervista del Napolista a Carlo Ancelotti. Ieri vi abbiamo offerto una sintesi delle testate più autorevoli (As, Marca, So Foot, Espn) che hanno pubblicato stralci della conversazione dell’allenatore del Napoli col direttore Massimiliano Gallo. Non tutte, l’elenco sarebbe sterminato. Oggi si aggiunta un’altra ...

Parma-Napoli - Ancelotti : “Noi siamo stati più bravi a livello realizzativo” : PARMA NAPOLI 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro il Parma: “E’ stata una partita in linea con quelle che abbiamo giocato con Torino e Fiorentina. Stavolta siamo stati più bravi a livello realizzativo, il livello qualitativo della prestazione è […] L'articolo Parma-Napoli, Ancelotti: “Noi siamo stati più bravi a ...

Milik - punizione sotto la barriera in Parma-Napoli : merito di... Ancelotti! VIDEO : Milik-Ancelotti e il retroscena della punizione A fine partita, intervistato da Sky Sport , Milik ha svelato un retroscena sulla sua punizione. "Devo ringraziare lo staff - ha detto il polacco -. Mi ...

Napoli - Ancelotti : "La punizione di Milik? Gli ho detto io di tirare rasoterra - me l'ha insegnato CR7" : Dopo due pari di fila, il Napoli torna a vincere in campionato con un 4-0 al Parma : "Il livello della prestazione è stato molto alto come nelle ultime partite - commenta Ancelotti -, finalmente ...

Napoli - Ancelotti : «Scudetto? Nulla è ancora deciso» : PARMA - ' Vogliamo fare bene fino alla fine '. Carlo Ancelotti non molla niente e dopo il 4-0 di ottenuto al Tardini contro il Parma parla ancora del duello a distanza con la Juventus distante ben 13 ...

Napoli - Ancelotti : «La punizione di Milik? Un'idea di Cristiano Ronaldo» : PARMA - 'Vogliamo fare bene fino alla fine '. Carlo Ancelotti non molla niente e dopo il 4-0 di ottenuto al Tardini contro il Parma parla ancora del duello a distanza con la Juventus distante ben 13 ...

Ancelotti : "Il mio Napoli c'è. A Milik ho dato un consiglio..." : Il Napoli torna a correre. A Parma non c'è partita , due gol nel primo tempo e due nella ripresa fanno tornare il sorriso a Carlo Ancelotti, che nel dopo gara afferma: 'La nostra partita è stata in ...

Napoli - Ancelotti : 'Questo il nostro livello - ma zero rimpianti. Milik-gol? Mio consiglio' : Il Napoli segna, vince e convince. Gli azzurri trionfano 4-0 a Parma: in gol Zielinski, due volte Milik e Ounas nel finale. Poker che fa sorridere Carlo Ancelotti, al termine di una settimana che ha ...

Il Napoli dilaga e diventa egoista - come voleva Ancelotti : 4-0 al Parma : Il Napoli torna al gol, ne segna addirittura quattro. Il Napoli torna a vincere. Il Napoli torna a parlare polacco. E il Napoli diventa persino egoista. Che in attacco non guasta, come auspicato da Carlo Ancelotti l’altro giorno nell’intervista concessa al Napolista. Sono i quattro verdetti di Parma-Napoli, come i gol, partita che la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato nel primo tempo e controllato più o meno agevolmente nel ...

Live Parma-Napoli 0-0 ?Ancelotti si affida a Mertens-Milik : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini nella partita delle ore 18. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla...

Ancelotti - il Napoli e la clausola nel contratto che prevede... De Niro! : DE LAURENTIIS: 'Ancelotti CI PORTA IN FINALE' De Laurentiis, nuova frecciata alla Juve Ciak, si vira, e si entra in quel mondo mica poi tanto immaginifico che appartiene a chiunque, anche a un ' ...

As - Marca - Espn - So Foot (e altri) : l’intervista del Napolista ad Ancelotti all’estero : La lite con Florentino Perez per Gareth Bale L’intervista del Napolista a Carlo Ancelotti ha riscosso molto successo. Sia in termini di letture del pubblico, sia di consensi e di condivisioni. Ed è rimbalzata anche all’estero. Anzi, soprattutto all’estero. L’intervista, firmata dal direttore Massimiliano Gallo, è stata ripresa da tante testate straniere. E anche da molti account stranieri di Twitter che hanno apprezzato ...