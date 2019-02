Musica italiana in radio | Morelli | ' La mia proposta piacerebbe anche a Piero Pelù'

Mogol si schiera con Salvini - Siae favorevole a più Musica italiana in radio : Mogol a favore della battaglia per trasmettere in radio più musica italiana e come presidente della Siae si schiera a sostegno della nuova proposta lanciata dalla Lega, nella quale viene richiesta più attenzione alla musica italiana chiedendo a tutte le emittenti presenti sul territorio di dedicare un terzo della propria programmazione alla canzoni di autori e di cantanti italiani. Più musica italiana nelle radio: di cosa si tratta Mogol, ha ...

Dischi d’oro e di platino per la Musica italiana : da Ultimo a Marco Mengoni e Sfera Ebbasta - tutti i premiati : Dischi d'oro e di platino tra singoli e album della musica italiana. Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2019, Soldi di Mahmood, riceve il disco di platino digitale per le 50.000 copie realizzate tra vendite ed ascolti in streaming. Disco di platino anche per Marco Mengoni, Negramaro e Francesco De Gregori, grazie ad alcuni singoli rilasciati non proprio di recente. Marco Mengoni ha ottenuto la certificazione platino per il brano Ad ...

Mogol - il presidente della Siae a favore della proposta di legge leghista : “Sì alla battaglia per più Musica italiana in radio” : In qualità di presidente della Siae, Mogol è intervenuto in merito alla proposta di legge lanciata dalla Lega all’indomani del Festival di Sanremo per riservare un terzo della programmazione delle radio alla musica italiana. Come riporta Repubblica, Mogol ha scritto una lettera ai suoi associati chiedendo di sostenere la proposta di Alessandro Morelli, primo firmatario del progetto di legge: “L’argomento è ampio e complesso ...

Le immagini del backstage della toccante canzone per Genova “C’è da fare” scritta da Polo Kessisoglu e incisa con 25 big della Musica italiana : Il 14 agosto 2018 crolla una parte del Ponte Morandi di Genova provocando 43 vittime e 566 sfollati, quello stesso giorno Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese inizia a comporre “C’è da fare’, una canzone d’amore per la sua città: “Il giorno del crollo del ponte Morandi mi trovavo lontano negli Stati Uniti e non potendo fare nulla, trovato un pianoforte in una libreria di San Francisco, mi sono seduto e ho scritto questa canzone ...

Al Bano Carrisi - sulla Musica italiana in radio supera la Lega : "Almeno 7 canzoni su 10 - come in Francia" : Al Bano Carrisi è sempre più sovranista e non vuole nasconderlo per niente. In questi giorni ha preso parte alle polemiche scoppiate in merito alle quote per la programmazione radio della musica italiana, su cui ha voluto esprimere tutto il suo sostegno. Il cantante ha detto espressamente che, secon

L’autarchia non può che far male alla Musica italiana : La proposta di obbligare le radio italiane a dedicare “almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana” è poco realizzabile ma soprattutto impoverirebbe la musica stessa. Leggi

Le quote per la Musica italiana in radio non servono. La regola dovrebbe essere libertà di scelta : Si ritorna a parlare di quote obbligatorie di programmazione di musica italiana nelle radio , accade ciclicamente da molti anni e, c'è ancora chi pensa che possano essere uno strumento di sostegno al ...