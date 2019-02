Multe con il telelaser e difesa dei ciclisti : ecco il nuovo codice stradale : ROMA Multe più severe per chi mette a rischio l?incolumità delle persone, specie se bambini e anziani, semplificazioni delle sanzioni elevate con il telelaser, tutela dei...

Roma - Multe a chi guida con la sigaretta o il cellulare in mano : La Polizia Locale di Roma Capitale ha dato seguito alla stretta annunciata nelle scorse settimane sul rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 173 del Codice della Strada e delle nuove regole in tema di sigarette alla guida dettate anche da governi precedenti all'attuale maggioranza M5S - Lega. Dalla giornata del 21 febbraio a Roma sulla Via Flaminia sono infatti cominciate a fioccare le multe per gli automobilisti sorpresi a fumare ...

Migranti - le tv a rischio Multe : arriva il regolamento contro il "clima d'odio" : Ora l'AgCom mette le tv sul tema Migranti: le emittenti, infatti, ora rischiano una multa "da 10 mila fino a 250 mila euro" nel caso in cui i loro programmi o tg si macchieranno di quello che viene definito un "reato d'odio".Di cosa si tratta? Secondo quanto racconta Repubblica, l'AgCom avrebbe messo a punto un regolamento, una sorta di decalogo, per impedire che nei talk show o in un servizio giornalistico si arrivi a discriminare i Migranti (o ...

Limite pagamento contanti 2019 : come evitare Multe. Cosa cambia : Limite pagamento contanti 2019: come evitare multe. Cosa cambia pagamento contanti, come cambiano i limiti Il Limite all’ uso dei contanti serve per contrastare l’ evasione fiscale ma anche il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali. In pratica, limitare l’ uso di contanti per aumentare il volume delle operazioni tracciabili, quindi, più facili da controllare. L’ attuale regolamento sull’ uso dei ...

Bordoni : Comune incassa circa 9 milioni con Multe ma non rinveste per buche : Roma – “#Bastabuche, il Comune di Roma rastrella ogni anno dagli automobilisti qualcosa come 9 milioni di euro di sole multe piazzando autovelox a ogni pie’ sospinto tappezzando la Capitale con una punta di criticita’ tra la Cristoforo Colombo e la Via del Mare dove peraltro e’ facile prendere multe in quanto i limiti di velocita’ sono a 50 Km. h”. “In sostanza una sorta di pedaggio per gli ...

Torino - Mazzarri tra Napoli e Multe : che polemica con gli arbitri : un Walter Mazzarri piuttosto amaro quello che in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato del suo Torino contro il Napoli, domani sera alle 20.30 al San Paolo,, sbotta contro parte ...

I controllori del bus non possono fare Multe per tutti i divieti di sosta : Gli ispettori delle aziende del trasporto pubblico locale non possono essere impiegati dai comuni come ausiliari delle soste e non possono, quindi, elevare multe al di fuori di pochi casi specifici, cioè quando il veicolo da sanzionare si trova sulla corsia riservata ai mezzi pubblici. A stabilirlo è una sentenza della Cassazione.Continua a leggere

Battaglia contro i vigili - Sgarbi con il sindaco di Genova : "Vile fare le Multe" : Il critico d'arte su Facebook a sostegno di Bucci che ha fermato gli agenti mentre sanzionavano i veicoli sotto casa sua

Palermo : controlli Vigili urbani - Multe per 11 mila euro e sequestro discoteca (2) : (AdnKronos) - I prodotti esposti nei banchi di vendita, erano privi dei prezzi e posti in vendita sfusi, privi delle dovute informazioni al consumatore: paese di provenienza, produttore, lotto e data di scadenza. Nel locale non venivano esposte le tabelle degli orari di apertura e chiusura ed una ba

Multe - la battaglia di Forza Italia contro gli ausiliari del traffico : la legge contro le Multe selvagge : Ma la chiarezza non è cosa di questo mondo, diciamo. L' obiettivo dei gilet azzurri è quello di portare il governo ad intervenire, 'per indurre una modifica delle suddette diciture, liberando così il ...

Chiusure domenicali - incardinata proposta M5S. Compromesso con la Lega : 26 aperture (+4 extra). Multe fino a 60mila euro : Supermercati e negozi aperti 26 domeniche l’anno, una su due con deroga per 4 festività rimesse alle Regioni. E Multe fino a 60mila euro per chi viola la serrata. Potranno invece rimanere aperti tutte le domeniche dell’anno i centri storici e i negozi “di vicinato”, eccetto le festività mentre per le zone turistiche (mare, laghi, montagna) tutte le aperture domenicali potranno essere concentrate in alta stagione. Sono i cardini della proposta di ...

Multe cancellate - Lotito : «Pago sei milioni di tasse tutti gli anni - mica corro dietro a due contravvenzioni» : Alla prima telefonata il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non si accorge di essere in linea. «Non ne posso più, oggi me stanno a rompe tutti con sta storia delle Multe,...

Monza : vigili del Nost contro prostituzione e spaccio di droga - Multe anche per la guida sicura : Un fine settimana in servizio per contrastare la prostituzione, contro lo spaccio di droga e per la guida sicura. Sono state le attività principali degli agenti del Nost della polizia locale di Monza ...

Crollano le Multe per il passaggio con il rosso. Perché la telecamera di via San Martino non ha funzionato per mesi : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' di 1503 del 2017 contro i 603 del 2018 il dato relativo alle multe effettuate alle auto passate con il semaforo rosso in riviera. Un calo che non passa inosservato legato, ...