MotoGp – Valentino Rossi si mette… all’asta | la bellissima iniziativa per la Fondazione

sportfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Dainese einsieme per laSimoncelli: l’che coinvolge il Dottore, 9 volte campione del mondo Incontrare il punto di riferimento delscendendo in pista in sua compagnia è certamente il sogno di tantissimi fan. Oggi questo sogno può finalmente diventare realtà. Il nove volte campione del Mondo si mette all’asta per svelare al fortunato e generoso vincitore tutti i segreti della guida in pista e incrementare le performance. Un’esperienza straordinaria che prevede una sessione teorica introduttiva, due sessioni pratiche, alternate da approfondimenti sulle tecniche di guida, gestite direttamente da VR46.AFP/LaPresseIl programma della giornata si svilupperà nelle seguenti modalità: Sessione teorica iniziale da 15 minuti; due sessioni in pista da 20 minuti, alternate da approfondimenti teorici sulle ...

SkySportMotoGP : ? Il 'Dottore' è soddisfatto ? Non solo per i tempi #SkyMotori #QatarTest - SkySportMotoGP : ?? I festeggiamenti per i 40 anni di #Rossi #SkyMotori #SkyVale40 - MotoriFanpage : 'Sono preoccupato' Valentino Rossi lo dice con un filo di tristezza: -