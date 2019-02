MotoGP | Mondiale 2019 | la griglia di partenza e il borsino dei favoriti dopo i Test

Calendario MotoGP 2019 - date e programma del Mondiale. Le gare che verranno trasmesse su Sky e in chiaro su TV8 : Il Mondiale MotoGP prevede lo svolgimento di 19 gare che si disputeranno dal 10 marzo al 17 marzo, in ogni fine settimana scenderanno in pista tutte le classi (MotoGP, Moto2, Moto3) per un’annata che si preannuncia estremamente appassionante e avvincente. Il debutto avverrà in Qatar con il consueto appuntamento in notturna, poi da Losail ci si sposterà in Argentina e negli USA per rientrare in Europa in occasione del GP di Jerez de la ...

MotoGP : long lap penalty - la nuova sanzione del Motomondiale : Una corsia come indizio per una nuova sanzione pronta a entrare nel regolamento della MotoGP . Succede sul circuito di Losail , in Qatar, dove sono in corso i test in vista del Mondiale 2019. Alla ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 25 febbraio - ultime prove prima del Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina metteranno a punto ulteriori particolari sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 23 febbraio - prove di Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in Malesia. La GP19 a Sepang ha fatto vedere un ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Yamaha - ultimo esame prima del Mondiale. Valentino Rossi cerca la strada giusta per tornare a vincere : Siamo ormai giunti alle porte degli attesissimi Test di Losail riservati alla MotoGP. La classe regina del Motomondiale affila le armi per gli ultimi tre giorni di prove sul tracciato dove a marzo si correrà il Gran Premio del Qatar che darà il via al Mondiale 2019. Dopo quanto visto a Sepang nei Test precedenti, tutti i piloti ed i team scendono in pista con due grandi obiettivi: migliorare le rispettive moto e, non ultimo, capire se quanto si ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Ducati - una pista amica per provare a spaventare la concorrenza in vista del Mondiale : 4 Ducati davanti a tutti: è questo il dato con cui si siamo lasciati alle spalle la Malesia. Nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang le Rosse hanno messo in mostra un passo invidiabile sia sul giro secco che sui long run, risolvendo in quest’ultimo caso le iniziali criticità sul consumo degli pneumatici, con poco grip in pista ed alte temperature. Il lavoro di affinamento ha dato i suoi frutti e Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del ...

Mondiale Superbike in diretta tv su Sky per tre anni : si arricchisce l’offerta motori dopo F1 e MotoGP : Ora è ufficiale: il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta tv su Sky per il triennio 2019-2021. La rassegna iridata riservata alle derivate di serie sbarca sul network di Murdoch che così arricchisce la propria offerta motori visto che detiene già i diritti per i Mondiali F1, MotoGP e MotoE. Il campionato si aprirà il prossimo 22 febbraio col GP di Australia e a Phillip Island si accenderanno anche le telecamere di Sky per seguire ...

