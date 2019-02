MotoGP | Mattia Pasini sul Mondiale 2019 | “Marc Marquez sarà l’uomo da battere | le Ducati

oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) ESCLUSIVA OA SPORT – Grande esperienza e ancora tanta voglia di fare.aspetta l’inizio della nuova stagione motociclistica con stato d’animo combattuto: da una parte l’opportunità di commentare il Motocon Sky, dall’altra quella – almeno per il momento – di non viverlo da protagonista in sella ad una moto. Ecco quali sono le sue impressioni sul campionato, che diventerà realtà dal prossimo 10 marzo in Qatar, a margine della presentazione della stagione di Sky Motori, svoltasi al “Topfuel Racing Arena” di Milano (Vignate)., inizierai la stagione da commentatore talent ma se sarai chiamato a tornare in pista lo farai. Che sensazioni senti dentro di te?“Nonostante non sia venuta fuori una sella per me, sono contento di essere rimasto nell’ambiente in questa veste: è chiaro che non è bello quanto fare il ...

astaparer : RT @MotoEGPit: Sky Sport presentata la squadra e la programmazione per la MotoGP 2019. Per il commento tecnico: Mauro Sanchini, la novità M… - MircoCosuti : RT @MotoEGPit: Sky Sport presentata la squadra e la programmazione per la MotoGP 2019. Per il commento tecnico: Mauro Sanchini, la novità M… - MotoSportPT : MotoGP: Mattia Pasini vira comentador televisivo -