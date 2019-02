MotoGp | Ducati-Lamborghini una questione di stile | «Noi belli e veloci» Domenicali

MotoGp : presentata la nuova livrea della Ducati Pramac. Il disegno è stato curato dal Centro Stile Lamborghini : I test di Losail (Qatar) sono andati in archivio e l’esordio iridato della classe regina, sempre sul tracciato qatariano, è prossimo. Il via ufficiale sarà domenica 10 marzo ma Il tempo delle presentazioni in MotoGP ancora non era terminato, mancava l’ultimo pezzo del puzzle. E’ stata la Ducati Pramac a chiudere il cerchio quest’oggi. La squadra diretta dal Team Principal Francesco Guidotti ha svelato una livrea rinnovata ...

MotoGp - Mattia Pasini sul Mondiale 2019 : “Marc Marquez sarà l’uomo da battere - le Ducati saranno della partita” : ESCLUSIVA OA SPORT – Grande esperienza e ancora tanta voglia di fare. Mattia Pasini aspetta l’inizio della nuova stagione motociclistica con stato d’animo combattuto: da una parte l’opportunità di commentare il MotoMondiale con Sky, dall’altra quella – almeno per il momento – di non viverlo da protagonista in sella ad una moto. Ecco quali sono le sue impressioni sul campionato 2019, che diventerà realtà dal prossimo ...

MotoGp 2019 - Ducati Pramac : la nuova livrea è stata disegnata dalla Lamborghini : La nuova livrea 2019 della Ducati Pramac, presentata negli studi di Sky Sport 24, è stata infatti disegnata dal Centro Stile Lamborghini . Una storia d'amore, quello tra il team e l'azienda ...

MotoGp - Ducati-Lamborghini una questione di stile : «Insieme belli e veloci» : Auto e moto insieme ha pure un senso anche commerciale perché, continua Domenicali, «Lamborghini è un brand giovane, così come è per giovani la moto, uno sport dinamico fatto per chi ha grande ...

MotoGp - si accendono i riflettori sulla nuova Ducati Pramac : colori tradizionali ma look più aggressivo : La Pramac 2019 è stata presentata ufficialmente negli studi di Sky Sport 24, mantenendo i propri colori tradizionali ma con un look leggermente più aggressivo Terminati i test in Qatar, la Ducati Pramac ha svelato ufficialmente la moto per il Mondiale 2019 presso gli studi di Sky Sport 24. Una location inedita per accendere i riflettori su quella che sarà l’arma di Jack Miller e Pecco Bagnaia nel campionato che sta per iniziare, nel ...

MotoGp - Presentazione Ducati Pramac : Bagnaia - 'Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura' : Alma Pramac Racing Francesco Bagnaia , Campione del Mondo in carica della classe Moto2, nonché rookie della classe MotoGP, ha parlato durante la Presentazione della stagione del Team Alma Pramac Racing, squadra che si prepara ad affrontare la ...

MotoGp - Svelata la livrea Ducati Pramac griffata Lamborghini : Per il nostro team è motivo di profonda soddisfazione essere ambasciatore nel mondo di due brand così importanti del Made in Italy.' 'Io e il team del Centro Stile siamo grandi tifosi della MotoGP ed ...

MotoGp - che Toro la Ducati Pramac : è la moto di Miller e Bagnaia : Non vedo l'ora di scendere in pista in Qatar per il primo GP: mi muovo ancora con circospezione in questo nuovo e immenso mondo della motoGP, ma colgo tanti sguardi di apprezzamento e rispetto e la ...

MotoGp - presentazione Pramac Ducati : la nuova moto in diretta streaming LIVE : ... canale 200, e in LIVE streaming aperto a tutti su skysport.it e sull'app di Sky Sport - di Redazione SkySport24 15 minuti fa I canali social di Sky Sport offriranno inoltre immagini esclusivi del ...

Superbike. La Ducati V4R è una MotoGp umanizzata : Ebbene: due mondi diversi, non c'era proprio confronto, la verdona mi sembrava un "carrozzone" lungo, lento e pesante, seppur Kawa abbia un'ottima moto che è 4 volte campione del mondo dal 2015. Oggi,...

MotoGp - Test Qatar – Jorge Lorenzo - tra frecciatine e paura : “più adattato alla Honda che alla Ducati. Caduta? Ho protetto la mano” : Quinto posto per Jorge Lorenzo nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo migliora il feeling con la Honda nonostante la paura per la caduta Si concludono in maniera positiva i primi Test di Jorge Lorenzo da pilota della Honda. Assente in Malesia per i ben noti problemi allo scafoide, il pilota spagnolo ha potuto provare la nuova moto solo sul tracciato di Losail. Miglioramenti giorno dopo giorno per Lorenzo che ha chiuso ...

MotoGp - Test Losail 2019 : le pagelle. Vinales Top Gun - Valentino Rossi in ripresa - Honda rediviva - Ducati si nasconde? : Tempo di valutazioni e giudizi dopo i Test collettivi della MotoGP che si sono tenuti sul tracciato di Losail (Qatar) e che hanno portato a dei risultati significativi in pista per quanto riguarda i pRossimi contendenti al titolo iridato della classe regina. Una tre-giorni che ha proposto diversi spunti e su cui è bene approfondire alcuni aspetti attraverso le nostre pagelle: MAVERICK Vinales 9 (YAMAHA) – Lo spagnolo di Iwata risponde ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Maverick Vinales e la Yamaha dominano la scena - Valentino Rossi e Lorenzo in ripresa - Ducati in versione long run : Ci eravamo lasciati in Malesia con quattro Ducati nei primi quattro posti. Senza ombra di dubbio era difficile pensare che una situazione simile si potesse replicare nell’ultima giornata di Test a Losail (Qatar) con le Yamaha. La moto di Iwata ha stupito e si è vista rappresentata da quattro centauri nelle prime sei posizioni. Un dato che parla chiaro sul feeling della M1 sul tracciato qatariano. Del resto, dei miglioramenti si erano ...