MotoGP | che Toro la Ducati Pramac | è la moto di Miller e Bagnaia

MotoGP 2019 - Jorge Lorenzo : 'Spero che Marquez sia un compagno meno complicato di Rossi' : È un mondo pieno di conflitti. Le persone che non prendono parte alle competizioni, da fuori, non possono capire. Spero che Marquez non sia un compagno più complicato di Rossi . Sfiderò un Marquez ...

MotoGP - Valentino Rossi lascia Losail con qualche dubbio ma con rinnovata fiducia : Valentino Rossi chiude i suoi test pre-stagionali con il sorriso sulle labbra. Non si tratta di uno di quei sorrisi ampi ed a trentadue denti, ancora no, ma quanto visto tra Sepang e Losail non può che avere rincuorato il nove volte campione del mondo, dopo due anni nei quali la Yamaha, per usare un eufemismo, non gli ha dato una mano. Il Mondiale MotoGP 2019 è distante ormai pochi giorni, dato che prenderà il via nel fine settimana del 10 ...

Calendario MotoGP 2019 - date e programma del Mondiale. Le gare che verranno trasmesse su Sky e in chiaro su TV8 : Il Mondiale MotoGP prevede lo svolgimento di 19 gare che si disputeranno dal 10 marzo al 17 marzo, in ogni fine settimana scenderanno in pista tutte le classi (MotoGP, Moto2, Moto3) per un’annata che si preannuncia estremamente appassionante e avvincente. Il debutto avverrà in Qatar con il consueto appuntamento in notturna, poi da Losail ci si sposterà in Argentina e negli USA per rientrare in Europa in occasione del GP di Jerez de la ...

MotoGP - Test Qatar - Il rammarico di Bagnaia : "giornata positiva - ma che peccato per il time attack" : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il campione di Moto2 si è detto contento dei miglioramenti, nonostante il rammarico per l'unico time attack provato in giornata: " tutto sommato sono contento. ...

MotoGP - Test Qatar – Il rammarico di Bagnaia : “giornata positiva - ma che peccato per il time attack” : Pecco Bagnaia chiude 12° l’ultimo giorno di Test in Qatar: il pilota della Ducati Pramac soddisfatto dei miglioramenti, ma che rammarico quell’unico time attack potuto tentare in giornata Ultimo giorno di Test in Qatar, da domani in poi sarà solo attesa per l’esordio nel Motomondiale. Il lunedì di Losail ha dato gli ultimi feedback utili per sistemare gli ultimi dettagli in vista della prima gara del calendario, con i ...

MotoGP - Test Qatar – Jorge Lorenzo - tra frecciatine e paura : “più adattato alla Honda che alla Ducati. Caduta? Ho protetto la mano” : Quinto posto per Jorge Lorenzo nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo migliora il feeling con la Honda nonostante la paura per la caduta Si concludono in maniera positiva i primi Test di Jorge Lorenzo da pilota della Honda. Assente in Malesia per i ben noti problemi allo scafoide, il pilota spagnolo ha potuto provare la nuova moto solo sul tracciato di Losail. Miglioramenti giorno dopo giorno per Lorenzo che ha chiuso ...

MotoGP - Test Qatar – Petrucci - che voglia : “buon tempo nonostante il vento. Adesso è ora di cominciare a correre!” : Danilo Petrucci conclude l’ultima giornata di Test in 10ª posizione: il pilota Ducati limitato dal vento, ma voglioso di far bene in gara ufficiale Il team Mission Winnow Ducati ha concluso i Test MotoGp in Qatar con Petrucci 10º e Dovizioso 15º nella classifica combinata. Tra due settimane la gara di apertura del campionato 2019 Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questa sera i Test MotoGp sul circuito di Losail (Qatar). Nei ...

MotoGP – Test Qatar - Jorge Lorenzo assaggia l’asfalto di Losail : cadute anche per Bagnaia e Rabat [GALLERY] : Sul finire della terza giornata dei Test di MotoGp in Qatar cadono tanti piloti: tra questi anche lo spagnolo della Honda Jorge Lorenzo Ultimo giorno di Test sulla pista di Losail, prima dell’attesissimo esordio del campionato mondiale di MotoGp. I piloti si sono ritrovati in Qatar, dove saranno anche il 10 marzo per l’inizio del Motomondiale, ed hanno messo alla prova le loro due ruote. Sul finire del tempo a loro ...

MotoGP – Test Qatar - Alex Rins non sta nella pelle : “vorrei che la prima gara fosse domani - siamo pronti per vincere” : Lo spagnolo entusiasta della sua Suzuki, riuscita ad esprimere già tutto il proprio potenziale dopo due giorni di Test E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il connazionale della Yamaha ...

MotoGP – Test Qatar - il lavoro in pista a Losail soddisfa Vinales : “ecco perchè sono felice” : Maverick Vinales positivo e soddisfatto al termine della seconda giornata dei Test di MotoGp in Qatar: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ andata in scena oggi la seconda giornata di Test di MotoGp in Qatar: Alex Rins è stato il più veloce sul circuito di Losail, seguito da un ottimo Maverick Vinales e da un sorprendente Quartararo. Lo spagnolo della Yamaha è apparso soddisfatto al termine del lavoro svolto oggi in pista in ...

MotoGP - Dall'Igna : 'Stile Ducati seguito da tanti team - significa che funziona' : Prosegue positivamente il lavoro ai box del team Ducati, impegnato a Losail negli ultimi test ufficiali prima dell'inizio del Mondiale con la gara in Qatar del 10 marzo. Dovizioso e Petrucci sono ...

MotoGP - analisi Day-1 test Losail 2019 : la Yamaha non scherza più - la Ducati si conferma - Suzuki sugli scudi - Honda con i cerotti : Si è conclusa la prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail (Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang nei test precedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. La Yamaha c’è, e questa edizione 2019 sembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra ...

MotoGP - c’è anche l’ufficialità : il Gp d’Indonesia entrerà in calendario a partire dalla stagione 2021 : La Dorna ha confermato questa mattina di aver raggiunto un accordo con i promotori del Gp di Indonesia, che entrerà a far parte del calendario ufficiale dal 2021 Mancava solo l’ufficialità, arrivata questa mattina per mano della Dorna. Il Gp di Indonesia entrerà a far parte del calendario di MotoGp e Superbike a partire dal 2021, come stabilito dall’accordo biennale firmato il 28 gennaio da Carmelo Ezpeleta e Abdulbar Mansoer ...

MotoGP - look totalmente rinnovato per Viñales : lo spagnolo cambia anche il casco [GALLERY] : Non solo il passaggio dal 25 al 12, il pilota della Yamaha ha deciso di cambiare anche il proprio casco in vista della nuova stagione Maverick Viñales ha deciso di tagliare i ponti con il passato, cambiando in vista del 2019 anche il casco. Dopo aver scelto di abbandonare il numero 25 per il 12, lo spagnolo ha modificato il look del proprio elmetto, che verrà utilizzato nel Mondiale pronto ad iniziare. Niente più rosso e inserti blu per il ...