Motocross | Mondiale 2019 | come vederlo in tv e streaming Il palinsesto completo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ilprevede ben 19 Gran Premi, un calendario molto fitto in una stagione che si preannuncia particolarmente appassionante e intensa in cui può succedere davvero di tutto. Tony Cairoli andrà a caccia del decimo titolo iridato della sua sfavillante carriera ma il siciliano se la dovrà vedere con il fenomeno olandese Jeffrey Herlings che difenderà il titolo conquistato l’anno scorso dopo aver dominato in lungo e in largo. Il nostro portacolori cercherà di mettere in difficoltà l’avversario e di inseguire il sogno della Decima per entrare ancora di più nella leggenda di questo sport.La rassegna iridata incomincerà domenica 3 marzo con il GP d’Argentina, la stagione ripartirà dalla Patagonia ma approderà poi subito in Europa per tre appuntamenti consecutivi: 24 marzo in Gran Bretagna, 31 marzo in Olanda e 7 aprile a Pietramurata. Quello sarà il ...

