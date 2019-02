Motocross | GP Argentina 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Nel prossimo weekend (2-3 marzo) il Mondialediavrà inizio. In, vi sarà l’esordio iridato e i fari saranno tutti puntati sulla classe regina della MxGP. Antonio Cairoli lancia il proprio guanto di sfida, volendo riscattarsi dal mancato titolo iridato dell’anno passato. Nel primo round mondiale però non vi sarà il campione in carica. Jeffrey Herlings, fratturatosi il piede destro nel corso di un allenamento in Spagna, ha annunciato che non prenderà parte a questa primo appuntamento. Un’assenza di cui vorranno approfittare Cairoli, lo sloveno Tim Gajser e il francese Romain Febvre, candidati anche loro al successo di tappa e finale. Si preannuncia infatti un campionato molto combattuto e senza ombra di dubbio il nostro Tony vorrà recitare il ruolo del primattore, dopo gli ottimi risultati ottenuti negli Internazionali ...

