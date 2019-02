Mondiali Sci di fondo | le sensazioni degli azzurri dopo la 15 km a tecnica classica di

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : la staffetta femminile sarà affare tra Norvegia e Svezia. L’Italia proverà a stupire : Domani alle ore 13.00 scatterà la staffetta femminile (4×5 km) valida per i Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, il duello per la medaglia d’oro vedrà coinvolte Norvegia e Svezia, che sembrano avere una marcia in più rispetto alle altre contendenti. Russia e Finlandia con molta probabilità si giocheranno il bronzo, mentre l’Italia, che ha già annunciato la formazione, proverà a centrare un piazzamento di ...

Blitz antidoping ai Mondiali di sci a Seefeld : arresti; Italia non coinvolta : Blitz di controlli antidoping oggi a Seefeld dove sono in corso i Campionati Mondiali di sci nordico. Ad essere coinvolti atleti di diverse Nazioni. Lo apprende l'AGI dai media austriaci. L'operazione, un “atto dovuto”, è stata condotta dalla magistratura e dalla polizia criminale austriaca. Il sospetto è legato ad attività illecite nel campo del doping. La squadra Italiana non è stata coinvolta nel Blitz dei controlli ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 - Francesco De Fabiani : “Condizioni davvero difficili - con caldo e neve molle” : Giornata in chiaroscuro quella odierna per gli azzurri dello sci di fondo ai Mondiali di Seefeld: nella 15 km tc il migliore è stato Francesco De Fabiani, 20°, mentre Maicol Rastelli ha chiuso 53° e Stefan Zelger è terminato 57°. I primi due, che dovrebbero far parte, a meno di grandi sorprese, della staffetta 4×10 km di venerdì, a fine gara hanno parlato al sito federale. Gara intelligente, viste le condizioni generali, per Francesco De ...

Mondiali Sci di fondo - scelte le azzurre per la staffetta 4×5 di giovedì : Brocard guida il gruppo italiano : Brocard-Comarella-Debertolis-Scardoni: ecco le quattro staffettiste del’Italia per giovedì 28 febbraio Saranno Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis e Lucia Scardoni le quattro azzurre impegnate nella staffetta 4×5 ai Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld, in Austria. La gara è in programma giovedì 28 febbraio alle 13 (diretta Raisport ed Eurosport) e sarà la penultima per le donne prima della mass start di 30 ...

Sci di fondo - cinque atleti arrestati ai Mondiali di Seefeld : Roma, 27 feb., askanews, - Nove persone sono state arrestate a Seefeld nel corso di un blitz antidoping delle polizie austriaca e tedesca durante i Mondiali di sci di fondo. Tra gli arrestati, secondo ...

Sci di fondo - nove atleti arrestati ai Mondiali di Seefeld : E' di nove persone arrestate, cinque atleti (due austriaci, due estoni e un kazako), tre dirigenti e un medico della zona di Erfurt, il bilancio dell' 'Operation Aderlass', operazione 'salasso', dedita allo smantellamento dell'uso del doping nello sci di fondo scattata questa mattina in alcuni alberghi di Seefeld nel Tirolo austriaco dove sono in corso i Campionati Mondiali di sci nordico, salto e combinata nordica. L'operazione antidoping ha ...

Sci di fondo - cinque atleti arrestati ai Mondiali di Seefeld : Nove persone sono state arrestate a Seefeld nel corso di un blitz antidoping delle polizie austriaca e tedesca durante i Mondiali di sci di fondo. Tra gli arrestati, secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine locali, ci sono anche cinque atleti di Austria, Estonia e Kazakistan. La squadra italiana non è stata coinvolta nel blitz dei controlli antidoping avvenuti questa mattina. Secondo la televisione tedesca Ard, che al suo interno ha una ...

Mondiali di sci nordico : 5 atleti arrestati per doping - : Nel corso dell'operazione sono state fermate 9 persone, tra cui due medici. Gli sportivi si trovavano a Seefeld, in Austria, dove si sta svolgendo la competizione. La Federazione italiana sport ...

Doping - blitz ai Mondiali di Sci di fondo : nove arresti tra cui cinque atleti : Seefeld, Austria,, 27 febbraio 2019 " Giornata choc a Seefeld nel bel mezzo dei Mondiali di Sci nordico : nel giorno della 15 Km maschile in tecnica classica di sci di fondo la polizia austriaca ...

Mondiali Sci di fondo – Sundby vince l’oro nella 15 km TC - De Fabiani rimonta fino al ventesimo posto : Gara in rimonta per l’azzurro che chiude ventesimo nella 15 km in tecnica classica dei Mondiali, l’oro va al norvegese Sundby Le fatiche di domenica si sono fatte sentire e la neve che si sfaldava non ha certo aiutato Francesco De Fabiani. L’azzurro, reduce dal bronzo nella team sprint, ha chiuso in ventesima posizione la 15 km in tecnica classica ai Mondiali di Seefeld. Se il passo alternato è quello che predilige, non ...

Blitz antidoping ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld : 9 arresti : La polizia austriaca ha effettuato 9 arresti, di cui 5 atleti di vertice, in un'operazione contro quella che le autorità definiscono «un network che opera in tutto il mondo». Gli atleti sarebbero due ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 15 km tc maschile trionfa Martin Johnsrud Sundby - beffato Alexander Bessmertnykh. 20° Francesco De Fabiani : Si è appena conclusa la 15 km tc maschile valida per i Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, si è gareggiato in una giornata surreale, con temperature molto alte e, soprattutto, con le notizie che arrivavano circa un blitz antidoping della polizia che ha portato all’arresto di cinque atleti. Tornando alla cronaca della gara, vittoria in rimonta per il norvegese Martin Johnsrud Sundby, che beffa il russo Alexander Bessmertnykh, ...