Combinata nordica - Mondiali 2019 : domani la Gundersen dal trampolino piccolo - Eric Frenzel a caccia del terzo oro : domani si svolgerà la Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Ci si sposta dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) a quello Toni Seelos di Seefeld (HS109), dove alle ore 11.00 si svolgerà il segmento di salto, mentre alle 15.15 la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con i 10 km di fondo alla Cross-Country Arena. I riflettori saranno puntati su Eric Frenzel, che dopo aver conquistato l’oro ...

Mondiali Sci di fondo – Italia quinta nella team sprint di combinata nordica - oro alla Germania : team sprint alla Germania, Italia quinta con Kostner e Pittin: “per noi è un buon risultato, di più non si poteva fare” Di più era impossibile fare. L’Italia chiude al quinto posto la team sprint di combinata nordica ai Mondiali di Seefeld: serviva una rimonta epica nei 15 km di fondo per riuscire a centrare la medaglia, è arrivato comunque un buon piazzamento per Aaron Kostner e Alessandro Pittin, che sono partiti con ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Nicole Good oro nella combinata - Hannah Saethereng nel supergigante : Ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino della Val di Fassa oggi erano in palio due titoli nel programma femminile, quello del supergigante e della combinata. Si è partiti con la prova più veloce (prima parte della combinata), che valeva anche per l’assegnazione del titolo, per cui la norvegese Hannah Saethereng si mette al collo la medaglia d’oro, vincendo la prova con il tempo di 1:14.54 davanti alla austriaca Julia Scheib per 14 ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : la Germania domina la Team Sprint - l’Italia chiude al quinto posto : La Germania conquista la Team Sprint dei Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria). La coppia formata da Eric Frenzel, già oro nell’individuale, e Fabian Riessle ha dominato questa gara, facendo prima la differenza nel salto e poi gestendo in modo perfetto il vantaggio nel segmento di fondo. I tedeschi hanno fatto gara solitaria al comando dall’inizio alla fine, conquistando così nettamente la vittoria con 8” sulla Norvegia di Jan Schmid ...

LIVE Combinata nordica - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania al comando dopo il salto - Italia settima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Team Sprint dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). La prima gara a squadre di questa rassegna iridata vedrà le coppie saltare dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi sfidarsi per le medaglie alla Cross-Country Arena di Seefeld con 7,5 km di fondo per ciascun atleta. L’Italia si presenta con Alessandro Pittin ed Aaron Kostner, scelto dai tecnici dopo l’ottima ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : un’ottima Italia nel salto della team sprint - medaglie però lontane. Guida la Germania : Meglio di così, onestamente, non si poteva fare. La coppia Italiana formata da Alessandro Pittin ed Aaron Kostner ha disputato un’eccellente prova di salto nella team sprint dal trampolino HS130 di Seefeld per quanto riguarda i Mondiali di Combinata nordica. Gli azzurri sono addirittura settimi, con il giovanissimo classe 1999 che si è disimpegnato al meglio ed il carnico che è riuscito a difendersi, la lotte per le medaglie sembra però ...

LIVE Combinata nordica - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia per la sorpresa con Pittin e Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Team Sprint dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). La prima gara a squadre di questa rassegna iridata vedrà le coppie saltare dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi sfidarsi per le medaglie alla Cross-Country Arena di Seefeld con 7,5 km di fondo per ciascun atleta. L’Italia si presenta con Alessandro Pittin ed Aaron Kostner, scelto dai tecnici dopo l’ottima ...

Combinata nordica oggi - Team Sprint Mondiali 2019 (24 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata che assegna medaglie ai Mondiali di Combinata nordica in corso di svolgimento in quel di Seefeld (Austria). È il giorno della Team Sprint, la gara a coppie. Un mix di esperienza, classe e gioventù in casa Italia con Aaron Kostner, strepitoso tredicesimo all’esordio iridato, ed Alessandro Pittin a sognare qualcosa di importante. Andiamo a scoprire il programma della gara. Mondiali Combinata nordica 2019 Sprint a coppie ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : lo svedese Hedstroem vince la combinata. Nono Pietro Canzio : Lo svedese Tobias Hedstroem ha vinto la combinata maschile ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. Lo sciatore scandinavo è stato autore di una splendida rimonta dopo il diciannovesimo posto nel superG del mattino. Hedstroem ha realizzato il secondo miglior tempo in slalom, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Argento e bronzo per la Norvegia. Al secondo posto ha chiuso Atle Lie McGrath, che ha ...

Combinata Nordica - Mondiali 2019 : le parole degli azzurri. Aaron Kostner entusiasta - delusione per Alessandro Pittin : Si è conclusa comunque con un ottimo risultato in casa Italia la prima prova dei Mondiali 2019 di Combinata Nordica in scena a Seefeld (Austria). Nella Gundersen con salto dal trampolino grande, vinta dal tedesco Eric Frenzel, il 19enne azzurro Aaron Kostner ha chiuso in 13a posizione, conquistando il miglior piazzamento della carriera. “La gara della mia vita? Forse sì, finora. Sono riuscito a stare nel gruppo con atleti che hanno vinto ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : trionfo di Eric Frenzel - terzo oro individuale. L’Italia scopre Aaron Kostner : Eric Frenzel riscrive la storia della Combinata nordica: il teutonico centra l’ennesimo successo di una carriera strepitosa. Arriva per lui, all’età di 30 anni, in quel di Seefeld (Austria), la terza medaglia d’oro a livello individuale nei Mondiali. Un po’ di fortuna nel salto, poi dominio assoluto, con una tattica eccellente, nel fondo: dopo Oslo 2011 e Val di Fiemme 2013 arriva il successo nella Gundersen sul ...

Mondiali combinata nordica – Kostner migliore tra gli azzurri dopo la prova di salto : Kostner è 17simo dopo il salto nella Gundersen dei Mondiali. Comanda Frenzel, Pittin insegue a 3’10” Eric Frenzel è in testa al termine del salto valevole per la Gundersen dal trampolino HS130 dei Mondiali di Seefeld, in Austria. Il tedesco sul trampolino di Innsbruck ha totalizzato 138,5 punti, con i quali precede di 5″ l’idolo di casa Mario Seidl, mentre il norvegese Jan Schmid è terzo a 10″ e precede Franz ...

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Pittin cerca la rimonta - Frenzel favorito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Gundersen dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Questa rassegna iridata si apre con il segmento di salto dal mitico trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi nel pomeriggio la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con la sfida nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld. Il grande favorito sulla carta è il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto ...

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro Pittin cerca il salto della vita. L’azzurro Kostner è in testa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Gundersen dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Questa rassegna iridata si apre con il segmento di salto dal mitico trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi nel pomeriggio la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con la sfida nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld. Il grande favorito sulla carta è il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto ...