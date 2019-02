Mobile World Congress 2019 | smartphone cosa c’è di nuovo

Mobile World Congress - lo spazzolino che ti dice se ti sei lavato i denti per bene : In un epoca in cui misuriamo tutto è divertente avere una guida anche nel mondo dell'igiene orale e già pensiamo a quando uno spazzolino elettrico sarà in grado di rilevare lo spazzolamento di ogni ...

Mobile World Congress 2019 : che cos'è il 5G - come funziona e quanto costa : ufficialmente iniziata l'era del 5G. A Barcellona dove si sta svolgendo il Mobile World Congress , la più importante fiera sulla telefonia la mondo, la parola d'ordine è solo quella. È vero, si parla di telefoni pieghevoli, un'espressione di innovazione da toccare e dunque più facile da percepire, ma la connettività di quinta generazione è ...

Seat lancia Minimó - al Mobile World Congress di Barcellona delinea la mobilità urbana del futuro : Il gruppo ottico anteriore rimanda al mondo delle due ruote, mentre i cerchi da 17 pollici e le ruote posizionate all'estremità del veicolo, amplificano l'appeal sportivo. Ma Seat Minimó presenta ...

Tim con 10 start-up al Mobile World Congress : eFootball.Pro fa scoprire un servizio di e-sport basato su piattaforma PES, Pro Evolution Soccer, 2019, con la prima lega professionale di e-football che, in partnership con TIM, viene erogata in ...

Mobile World Congress 2019 a Barcellona - comincia l’era degli smartphone pieghevoli : Domani, lunedì 25 febbraio, aprirà ufficialmente i battenti l’edizione 2019 del Mobile World Congress. È la più importante fiera dedicata al mondo della telefonia Mobile e si tiene ogni anno a Barcellona dal 1987. In questa trentaduesima edizione saranno due le tendenze dominanti: da una parte gli smartphone pieghevoli, cioè dotati di schermi flessibili in grado di ripiegarsi su sé stessi; dall’altra i brand cinesi, da Huawei a ...

Barcellona - Mobile World Congress : "svelato" il "Mate X" pieghevole Huaway : Il 2019 è decisamente l'anno degli smartphone pieghevoli, Dopo il coreano "Fold Samsung" è la volta della cinese Huaway che al Mobile World Congress di Barcellona, la più importante Fiera della ...

Mobile World Congress : rivoluzione Huawei - lancia lo smartphone pieghevole Mate X : 1/10 AFP/LaPresse ...

Mobile World Congress 2019 - ecco tutti gli smartphone che verranno annunciati : Il Mobile World Congress di Barcellona sta per aprire i battenti, e la consueta valanga di smartphone, tablet e dispositivi mobili sta per invadere la fiera della città spagnola per tutta la prossima settimana. La fiera comincia ufficialmente lunedì 25 febbraio e termina venerdì 28, ma come ogni anno è preceduta da eventi e conferenze stampa organizzati dalle aziende che saranno presenti tra gli stand, e come di consueto la carne al fuoco è ...

Seat : un veicolo per la mobilità urbana al Mobile World Congress [TEASER] : In questo senso, Seat è impegnata in diversi progetti e il MWC è il palcoscenico perfetto per presentarli al mondo". Seat, la 5G Connected Car e le altre iniziative Questo veicolo sarà in primo piano ...

Mobile World Congress - Dalla Seat un veicolo per la mobilità urbana : La Seat presenterà al Mobile World Congress di Barcellona (25-28 febbraio) un nuovo prototipo pensato per la micromobilità urbana. Durante la fiera dedicata a smartphone e nuove tecnologie, la Casa spagnola e la Telefónica esporranno anche i prototipi a guida autonoma del progetto 5G Connected Car: non mancheranno anche Xmoba e Metropolis:Lab, le aziende indipendenti del gruppo Seat impegnate nello sviluppo di soluzioni per il miglioramento ...

Dr. Mario World è in arrivo all'inizio dell'estate su dispositivi Mobile : Come riporta Variety, Nintendo sta collaborando con Line Corporation per sviluppare e lanciare un nuovo puzzle game per dispositivi Android e iOS chiamato Dr. Mario World.Il gioco sarà gratuito con acquisti in-app opzionali e dovrebbe uscire in circa 60 paesi e regioni, tra cui il Giappone e gli Stati Uniti, all'inizio dell'estate 2019.Annunciando la partnership con Line, Nintendo ha ribadito che è entrata nel business mobile per creare "ancora ...

Fine della corsa imminente per il gioco Mobile di Westworld accusato di aver copiato Fallout Shelter : Come segnala Eurogamer.net, l titolo mobile di Warner Bros basato sullo show sci-fi di HBO Westworld sta per chiudere poche settimane dopo la "risoluzione amichevole" della causa del 2018 in cui Bethesda accusò il gioco di essere uno "sfacciato imbroglio" e una copia di Fallout Shelter.Westworld mobile, che è stato lanciato lo scorso marzo, somigliava abbastanza a Fallout Shelter e non è stato di aiuto che entrambi i titoli siano stati ...

Nokia 9 PureView potrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019 : HMD Global potrebbe avere deciso di sfruttare il Mobile World Congress 2019 di Barcellona come vetrina ideale per il lancio del Nokia 9 PureView L'articolo Nokia 9 PureView potrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019 proviene da TuttoAndroid.

Volantino MediaWorld Mobile Mania : Samsung Galaxy S9 Plus - Huawei Mate 20 Lite e iPhone XR : La MOBILE Mania del Volantino MediaWorld è ormai partita: da oggi 10 gennaio, fino al giorno 16 del mese, sarà possibile approfittare di un finanziamento a tasso zero, in 10, 20 o 25 rate, per non sentire affatto il peso di una cifra che, da sola, potrebbe comportare qualche disturbo, specie all'indomani delle festività natalizie, che salassano un po' tutti quanti. Il protagonista della festa è il Samsung Galaxy S9 Plus, vostro in 20 rate da ...