' M' illumino di meno' la giornata del risparmio energetico

CUNEO/ Anche arte e girotondi venerdì 1 marzo con "M' illumino di meno" : venerdì 1 marzo torna "M'illumino di Meno", quindicesima edizione della celebre campagna radiofonica sul risparmio energetico, lanciata da Caterpillar, programma in onda su Rai Radio 2. Anche quest'...

ALBA/ Tutte le iniziative per "M' illumino di Meno" dal 28 febbraio all'1 marzo : Per il decimo anno consecutivo, ALBA aderisce a " M'illumino di Meno ", la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione radiofonica "...

Venerdì al Planetario : 'Gli spettacoli dell'atmosfera' e 'M' illumino di meno' : Questo Venerdì , 1 marzo, alle 21,15 presso il Planetario comunale 'A. Masani' di via Bassagrande 47 a Marina di Carrara, incontro pubblico intitolato 'Gli spettacoli dell'atmosfera' . Fra noi e le stelle si interpone infatti un mezzo sostanzialmente gassoso, l'atmosfera terrestre. Questa normalmente interferisce più o meno pesantemente nell'osservazione ...

Ambiente : AIGAE al fianco di “M’illumino di Meno - “un ulteriore stimolo alla sostenibilità” : “AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche è al fianco di M’Illumino di Meno il grande evento voluto ed organizzato da Caterpillar di Rai Radio Due. M’Illumino di Meno ha fornito, in questi anni e lo fa costantemente oggi, un ulteriore stimolo alla sostenibilità, ad insegnare come fosse possibile vivere rispettando il Pianeta. Il lavoro della guida ambientale escursionistica è totalmente esperienziale, dove sono in gioco ...