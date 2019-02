Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 27 febbraio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro ,...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5198 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 27 febbraio 2019: Elena (Valentina Pace) sembra sempre più decisa a troncare il legame con Valerio (Fabio Fulco), ciò mentre Simona (Cinzia Cordella) prende una decisione inattesa… Adele (Sara Ricci) deve affrontare la difficoltà di trovare una casa in affitto, intanto Giulia (Marina Tagliaferri) la sprona a far valere i suoi diritti verso il marito Manlio (Paolo ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 27 febbraio : Meteo, le previsioni di domani mercoledì 27 febbraio Dopo il violento passaggio freddo sul nostro Paese, il resto della settimana si preannuncia dominato dall’alta pressione e dalle temperature miti. Caldo che si avvertirà soprattutto al Nord con valori nettamente superiori alle medie stagionali Meteo Parole ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 27 febbraio - : Dopo il violento passaggio freddo sul nostro Paese, il resto della settimana si preannuncia dominato dall'alta pressione e dalle temperature miti. Caldo che si avvertirà soprattutto al Nord con ...

Maltempo Lazio : alcune scuole chiuse a Formia domani mercoledì 27 Febbraio 2019 : “L’emergenza Maltempo dello scorso fine settimana che ha interessato l’intero golfo e altre località, ha visto impegnati, in perfetta sinergia, tutti gli organi preposti: la Protezione civile, la Polizia Municipale, il servizio manutenzione verde e illuminazione del Comune, gli operatori della Formia rifiuti zero, i funzionari comunali, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco”. Lo comunica in una nota il Comune di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019: Adela rientra a casa, ma continua a non dire nulla sulle sue condizioni di salute… Elsa Laguna e il padre Amancio si ricongiungono, ma la verità non viene ancora a galla… Donna Magdalena scompare nel nulla e don Berengario è in ansia… Fernando salva Raimundo… ma come mai? CARLOS SERRANO è Fernando Mesia a Il SEGRETO / Copyright foto: MEDIASET e ...

BOYHOOD - il film su IRIS mercoledì 27 febbraio : L’interessante film BOYHOOD è in programma sulla rete Mediaset tematica IRIS mercoledì 27 febbraio 2019, ecco di cosa si tratta (fonte: comunicato stampa). BOYHOOD, su IRIS il pluripremiato film di Richard Linklater Sono molti, i riconoscimenti assegnati a BOYHOOD, film-indie del 2014 diretto da Richard Linklater, in onda mercoledì 27 febbraio, in prima serata, su IRIS. L’opera, in prima visione in chiaro sul canale tematico Mediaset ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di mercoledì 27 febbraio 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 27 febbraio 2019, anticipazioni puntata n. 123: Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) chiede al padre Umberto (Roberto Farnesi) di preservare la parte di patrimonio che gli spetta, prima che Andreina Mandelli (Alice Torriani) ci metta le mani. Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) convince Vittorio (Alessandro Tersigni) a sospendere la collaborazione con Oscarr (Jgor Barbazza), che però ha una reazione alquanto ...

Paolo Fox oroscopo di domani - previsioni mercoledì 27 febbraio : oroscopo domani segni di Acqua: le previsioni di Paolo Fox del 27 febbraio Per quanto riguarda l’oroscopo di domani Paolo Fox ha svelato le previsioni del 27 febbraio a partire dai segni di Acqua. CANCRO: sarà una giornata dall’umore piuttosto altalenante. Cambieranno spesso idea e avranno voglia di restare da soli. SCORPIONE: l’amore domani darà un po’ di problemi soprattutto a chi ha una relazione da tanto tempo. ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 652 di Una VITA di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019: Victor viene nuovamente respinto da Maria Luisa; di conseguenza Elvira cerca di consolare il giovane e i due alla fine si baciano, non sapendo che Ursula li sta guardando. Antoñito Palacios viene colpito in faccia dalla guardia, ma per paura dice di essersi fatto male da solo mentre era in cella. Ramon, intanto, riceve una sua lettera che gli fa aprire gli occhi; a ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 27 febbraio 2019: Bill Spencer (Don Diamont) bussa alla porta di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e tenta di abbracciarla, ma lei non vuole… Ridge (Thorsten Kaye) è sempre più certo che Liam (Scott Clifton) sia stato ingannato, ma non riesce a convincerlo non avendone le prove… Wyatt (Darin Brooks) vorrebbe svelare l’inganno di Bill contro Liam, ma Katie (Heather Tom) cerca di ...

Oroscopo del giorno 27 febbraio - trigono Luna-Urano : mercoledì Sagittario tra i favoriti : L'Oroscopo del giorno 27 febbraio porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti in merito al prossimo mercoledì, giro di boa a metà della corrente settimana. In questo caso, a fornire indicazioni quanto più veritiere possibili in merito all'andamento dei comparti amore e lavoro è l'Astrologia impostata sulle effemeridi del giorno. Come sempre, anche oggi in questo contesto andremo a ...

Ascolti tv mercoledì 20 febbraio : molto male per l’Isola dei Famosi : Ascolti tv mercoledì 20 febbraio 2019: nuovo calo per l’Isola dei Famosi, Rai 1 stravince Quest’anno l’Isola dei Famosi non sembra riuscire ad ottenere grandi successi. Il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi ancora non è riuscito a conquistare l’attenzione dei telespettatori italiani. Parlano chiaro e tondo i dati di Ascolti del prime time. Nuovo calo […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 20 febbraio: molto male ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 febbraio 2019. In 6 - 8 mln per la Juventus (25.5%) - Isola 14.4% : Isola dei Famosi Nella serata di ieri, Mercoledì 20 febbraio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Atletico Madrid – Juventus ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la sesta puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la seconda puntata de La Porta Rossa 2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Mistero delle Pagine Perdute ha ...