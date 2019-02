Mediaset si affida ad Ambra Angiolini "dopo alcune stagioni disastrose negli sceneggiati" : Operazione riscatto: Mediaset si affida ad Ambra Angiolini , spiega Italia Oggi, "dopo alcune stagioni disastrose negli sceneggiati". L'asso nella manica è la nuova fiction Il silenzio dell'acqua, in cui l'ex storica baby star di Non è la Rai, oggi apprezzata attrice, recita accanto a Giorgio Pasotti

Michelle Hunziker - la scalata a Mediaset : quale programma le affida Pier Silvio Berlusconi : Il format inglese All Together Now arriva in Italia. Il talent show britannico della Bbc, secondo Davide Maggio, dovrebbe approdare su Canale 5 nella prossima primavera con la conduzione di Michelle Hunziker. Per la meravigliosa conduttrice, insomma, un altro colpaccio alla corte di Pier Silvio Berl