Marco Giallini | “Ho un fratello che è un bimbo di 10 anni | ma ne ha 49 Mia madre aveva

Marco Giallini : “Mio fratello ha 49 anni ma è come un bimbo di 10. Se qualcuno gli rideva dietro doveva vedersela con me” : Racconta del suo nuovo film, Domani è un altro giorno, ma anche della sua vita e lo fa in una lunga intervista a Vanity Fair. E’ Marco Giallini che torna su un brutto incidente nel quale 12 anni fa ha rischiato la vita: “A terra, sull’asfalto di via Nomentana mi apparve prima Sabrina Ferilli, le sussurravo: “E adesso? come facciamo a recitare insieme tra pochi giorni?“. E poi la testa pelata di un infermiere che mi ...

Marco Giallini : "Ho un fratello che è un bimbo di 10 anni - ma ne ha 49. Mia mamma? L'Alzheimer la rese perduta - mi spaventava" : Marco Giallini è uno degli attori più prolifici dell'attuale panorama cinematografico: protagonista sul grande schermo (l'ultima pellicola che lo vede protagonista in ordine di tempo è "Domani è un altro giorno", in coppia con l'amico e collega Valerio Mastandrea) e in televisione con successi come la serie "Rocco Schiavone". L'interprete romano, in occasione della sua ultima fatica cinematografica, si confessa sulle ...

Marco Giallini : moglie - figli e carriera. Chi è l’attore : Marco Giallini: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Vita privata e carriera di Marco Giallini “Un dolore mai superato”. Così Marco Giallini, attore che in questi anni ha conquistato il pubblico italiano, descrive la sofferenza che lo accompagna oramai da 7 anni per la morte della moglie. Loredana, così si chiamava la compagna di vita dell’attore, è stata strappata improvvisamente al marito e i figli da un’emorragia celebrale nel ...

Marco Giallini : «È tutto un attimo» : Marco Giallini: mi sento il dottor DivagoMarco Giallini: mi sento il dottor DivagoMarco Giallini: mi sento il dottor DivagoMarco Giallini: mi sento il dottor DivagoMarco Giallini: mi sento il dottor DivagoMarco Giallini: mi sento il dottor DivagoIl servizio di copertina del numero di Vanity Fair in edicola fino al 6 marzo. Memorie dal sottosuolo: «È novembre e sto guidando la mia moto. La macchina che mi precede sfiora il paraurti di un camion ...

Domani è un altro giorno : recensione del film con Valerio Mastandrea e Marco Giallini : Arriva nelle sale “Domani è un altro giorno” con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, diretto dal neo candidato al David Di Donatello Simone Spada. Tommaso e Giuliano sono due amici che si conoscono da 30 anni, legati in modo indissolubile nonostante la geografia che li divide e il tempo che spesso disperde le relazioni. Tommaso vive da molto tempo in Canada e supererà la paura dell’aereo per quale motivo? Cosa lo porta a tornare a Roma? Che ...

Marco Giallini : "La morte di mia moglie? Dolore che non si può esorcizzare" : Intervistato da La Gazzetta dello Sport in occasione della promozione del film Domani è un altro giorno, in uscita al cinema giovedì prossimo, dove recita con Valerio Mastandrea sotto la regia di Simone Spada, Marco Giallini, che interpreta Giuliano, un uomo che sceglie di non combattere più contro il tumore ai polmoni che lo sta consumando e di affrontare un viaggio di quattro giorni per dire addio a quello che più lo tiene legato a ...

Marco Giallini : moglie - figli e carriera. Chi è l’attore : Marco Giallini: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Vita privata e carriera di Marco Giallini “Un dolore mai superato”. Così Marco Giallini, attore che in questi anni ha conquistato il pubblico italiano, descrive la sofferenza che lo accompagna oramai da 7 anni per la morte della moglie. Loredana, così si chiamava la compagna di vita dell’attore, è stata strappata improvvisamente al marito e i figli da un’emorragia celebrale nel ...

Marco Giallini : "Io non posso morire - sono solo con i miei figli. I miei miti? Toni Servillo e Caravaggio" : "Quando hai dei figli, pensi sempre 'Io non posso morire, non me lo posso permettere'". Marco Giallini è Giuliano in Domani è un altro giorno - il nuovo film di Simone Spada -, un attore romano affetto da un cancro ai polmoni che decide di rinunciare alle cure, salutare tutte le persone più care in quattro giorni e "chiudere meglio che può". L'attore ha spiegato il suo personaggio, e come lo ha interpretato, in ...

Marco Giallini : moglie - figli e carriera. Chi è l’attore : Marco Giallini: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Vita privata e carriera di Marco Giallini “Un dolore mai superato”. Così Marco Giallini, attore che in questi anni ha conquistato il pubblico italiano, descrive la sofferenza che lo accompagna oramai da 7 anni per la morte della moglie. Loredana, così si chiamava la compagna di vita dell’attore, è stata strappata improvvisamente al marito e i figli da un’emorragia celebrale nel ...

Valerio Mastrandrea e Marco Giallini amici storici al cinema per “Domani è un altro giorno” : Al cinema dal 28 Febbraio il nuovo film con Valerio Mastrandrea e Marco Giallini “Domani è un altro giorno” per la regia di Simone Spada prodotto da Baires e Medusa Film. SINOSSI Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono ...

Marco Giallini : moglie - figli e carriera. Chi è l’attore : Marco Giallini: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Vita privata e carriera di Marco Giallini “Un dolore mai superato”. Così Marco Giallini, attore che in questi anni ha conquistato il pubblico italiano, descrive la sofferenza che lo accompagna oramai da 7 anni per la morte della moglie. Loredana, così si chiamava la compagna di vita dell’attore, è stata strappata improvvisamente al marito e i figli da un’emorragia celebrale nel ...

Marco Giallini : moglie - figli e carriera. Chi è l’attore : Marco Giallini: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Vita privata e carriera di Marco Giallini “Un dolore mai superato”. Così Marco Giallini, attore che in questi anni ha conquistato il pubblico italiano, descrive la sofferenza che lo accompagna oramai da 7 anni per la morte della moglie. Loredana, così si chiamava la compagna di vita dell’attore, è stata strappata improvvisamente al marito e i figli da un’emorragia celebrale nel ...

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di ascolti per la serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...

#CR4 - La Repubblica delle Donne : tra gli ospiti Marco Giallini - Katia Follesa e Vittorio Sgarbi : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Marco Giallini, Katia Follesa, Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle.