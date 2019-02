Maltempo | “Come promesso 210 milioni al Trentino Alto Adige”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Con lo stanziamento di 210di euro per i danni delinAdige il Governo mantiene gli impegni assunti con i cittadini dando risposte concrete al territorio. Come avevamo annunciato in occasione della visita alle zone colpite, sono stati stanziati 133per la Provincia di Trento e 80 per la Provincia di Bolzano. Oltre 200di euro che si aggiungono alle risorse gia’ erogate e potranno essere destinati al ripristino delle infrastrutture, alla riduzione del rischio idrogeologico e al ripristino del patrimonio pubblico, privato e delle attivita’ produttive. Abbiamo agito con tempestivita’ per consentire aldi risollevarsi e mettere in sicurezza il territorio. Il governo c’e’ ed e’ al fianco dei cittadini”. Lo dichiara il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ...

