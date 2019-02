Maltempo | auto inghiottita da mareggiata nel Catanese | si cerca ancora Enrico | lutto ad

Maltempo - cade albero su un'auto nel centro di Roma : due feriti gravi : Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle ...

“Piovono” pesci in strada - gli automobilisti si fermano per recuperarli : l’insolita scena tra onde giganti e Maltempo : Centinaia di pesci che si riversano lungo la strada e sulle auto a causa del maltempo e della forte mareggiata. È la scena a cui hanno assistito decine di persone in questi giorni a Malta. Un automobilista (con un pesce incastrato sul parabrezza) si è fermato per riprendere l’insolito spettacolo. Video Facebook/Rene Rossignaud L'articolo “Piovono” pesci in strada, gli automobilisti si fermano per recuperarli: l’insolita ...

Maltempo senza tregua Auto travolta da un'onda Tre ragazzi dispersi : Tragedia del Maltempo nel Catanese. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono stati trascinati da un'onda in mare mentre erano a bordo della loro Auto, a Santa Maria la Scala, porticciolo ai piedi ...

Maltempo - ad Acireale auto travolta da un'onda : A Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in provincia di Catania, due ragazzi e una ragazza, sono dispersi. L'ultima volta sono stati visti a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'onda e trascinata in mare. Si chiamano Lorenzo D'Agata (27 anni), Enrico Cordella (22 anni) e Margherita Quattrocchi (21 anni). Sul luogo sono arrivati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Polizia e la Guardia ...

Maltempo - dramma in Sicilia : mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale) - sono dispersi nel mare in tempesta [LIVE] : dramma in Sicilia a causa del Maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del ...

