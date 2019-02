Malato da giorni | al freddo e senza cibo | salvato dalla telefonata ai carabinieri

JUVENTUS - KHEDIRA Malato DI CUORE/ Stop di 30 giorni per aritmia atriale : KHEDIRA ha problemi a CUORE: un'aritmia atriale costringerà il centrocampista della JUVENTUS allo Stop. Intervento ok, rientro tra un mese.

Chiede aiuto ai colleghi per stare vicino al figlio Malato - le donano 471 giorni di ferie : La donna aveva avviato il protocollo delle ferie solidali Chiedendo appena trenta giorni per stare vicino al figlio malato ma è stata sommersa dalle adesioni dei 215 colleghi dell’azienda sanitaria i cui lavora e alla fine ha ottenuto ben 470 giornate, vale a dire oltre un anno e mezzo di ferie.Continua a leggere

Pisa - Malato di Sla senza cibo : la Asl ha finito le sacche alimentari. “Digiuno di 4 giorni evitato grazie a solidarietà privati” : “? solo grazie alla solidarietà delle persone che mio marito ha potuto nutrirsi negli ultimi cinque giorni. Fosse stato per la direzione della farmacia territoriale, non so come avremmo potuto andare avanti”. Marzia Eleonori è la moglie di Gino Votta, ex imprenditore di Ponte a Egola, frazione del comune toscano di San Miniato, che da anni combatte con la Sla (Ilfattoquotidiano.it aveva raccontato la sua storia nel 2015). Per nutrirsi, Votta ha ...