Mahmood | Ho faticato | sofferto | sperato e mai avrei creduto che una canzone sola

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) "Io sono questo: un ragazzo di 26 anni, nato a Gratosoglio, periferia Sud di Milano, da madre sarda, di cui condivido il dialetto e padre egiziano, che se n'è andato quand'ero un bimbo. Le mie canzoni, come me, sono tante cose". Non ha deluso le aspettative e la sua Soldi ha conquistato le classifiche dopo aver trionfato al Festival di Sanremo.ha pubblicato il suo primo album intitolato Gioventù Bruciata il 22 febbraio e racconta il suo lavoro discografico in un'intervista a Il Mattino:Titolo e copertina sono un omaggio a James Dean, senza voler definire la mia o altre come generazioni bruciate, anche se spesso lambiamo la fiamma, volenti o nolenti.Mogol ha recentemente appoggiato la proposta della Lega di inserire più canzoni italiane nelle rotazioni radiofoniche italiane, maha una controproposta:Io proporrei quote di musica in radio: si ...

