Made in Italy | Carioca amplia il piano internazionalizzazione e sigla due nuove alleanze

Expo 2020 - Glisenti : "Porteremo a Dubai il 'Made With Italy''' : "All'Expo 2020 di Dubai non vogliamo portare solo il 'Made in Italy' ma anche il 'Made With Italy' per evidenziare le possibilità di cooperazione" con le nostre imprese. Lo ha sottolineato Paolo ...

Made in Italy - 130 aziende di moda partecipano al CPM Collection Première di Mosca : ... il più importante salone moda della Russia e dell'Europa dell'Est, si svolge al Krasnaja Presnja Expocentr di Mosca, e vede complessivamente la partecipazione di 1.370 marchi da tutto il mondo. All'...

Biometano agricolo - un giacimento verde 100% Made in Italy : Il Biometano agricolo è un vero e proprio “giacimento verde 100% Made in Italy che merita di essere preservato e rilanciato“. Ne è convinto Piero Gattoni, presidente del Cib (Consorzio Italiano Biogas) che in un’intervista all’AdnKronos ricorda: “A partire dal 2008, anno in cui ha cominciato a strutturarsi la filiera italiana, le imprese agricole e industriali coinvolte hanno investito e re-investito circa 7 ...

Dubai Boat Show al via tra yacht - droni e anfibi. Made in Italy alla conquista degli Emirati con Ucina e ICE : Non per niente il Boat Show di Dubai viene considerato come uno dei saloni nautici più importanti del Medio Oriente, dove confluiscono visitatori da tutto il mondo, nell'edizione 2018 furono 27.000 ...

Biometano agricolo - un giacimento verde 100% Made in Italy : Il gas rinnovabile per Gattoni giocherà un ruolo fondamentale nel processo di transizione verso un'economia carbon neutral, anche grazie al potenziamento della filiera agricola del Biometano. "...

Le mani delle mafie sul trasporto dei prodotti Made in Italy - un business da 120 miliardi : Le infiltrazioni criminali nell'economia agricola Anche il tema dei trasporti è stato al centro dell'incontro organizzato dall'Università Luiss e da Confagricoltura. Un dibattito cui hanno preso ...

Ecco il cemento al grafene Made in Italy : riscalda le case e funziona da antigelo all’esterno : Fra gli annunci più interessanti al Mobile World Congress 2019 spicca quello dell’azienda italiana Italcementi. Il colosso dell’industria nazionale ha presentato il cemento al grafene, che conduce elettricità e può riscaldare le case. È facile intuire il potenziale di questa idea: invece delle serpentine per il riscaldamento a pavimento, potrebbe essere il cemento stesso a generare calore, grazie all’integrazione con il ...

Bellezza : cresce la cosmesi “green” Made in Italy - vale oltre 1 miliardo : Supera il miliardo il mercato della Bellezza ‘green‘ made in Italy. Nel 2018 il settore dei prodotti a derivazione naturale, una quota vicina al 10% del più ampio mercato cosmetico, ha raggiunto un valore di 1.050 milioni di euro con un trend di crescita che, seppure non ancora quantificato, marcia a un ritmo sostenuto. Questa la fotografia scattata da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, che ...

Alimentare - un quarto della spesa è "anonimo". Falso Made in Italy vale 100 miliardi : Oggi circa un quarto della spesa degli italiani resta anonima , nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale. E' quanto emerge da una analisi della ...

Midnight Spaghetti - un omaggio al Made in Italy : Il 23 febbraio, presso il MiB Milano, si è tenuto l’evento Disco Vogue Italia, organizzato da Vogue Italia per celebrare la settimana della moda milanese. Momento clou del party è stato Midnight Spaghetti firmato Barilla, partner protagonista dell’evento, che da 140 anni coltiva la passione per la pasta e si impegna per far vivere alle persone le migliori esperienze. Ad orchestrare questo momento dedicato al gusto lo Chef Davide Oldani. I due ...

Cinema Made in Italy London : la IX edizione del festival del cinema italiano a Londra : cinema Made in Italy London: le opere italiane al Ciné Lumière di South Kensington a Londra Dal 26 febbraio al 3 marzo la nona ...

Consumi - Coldiretti : “Il 73% degli italiani è disposto a spendere di più per il Made in Italy” : Nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale fino ad oggi circa 1/4 della spesa degli italiani resta anonima. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della presentazione delle nuove norme sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti approvate con la legge n.12 dell’11 febbraio 2019 sulle semplificazioni, con il presidente della ...

«Midnight spaghetti» - un omaggio al Made in Italy a Disco Vogue Italia : «Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in Italy«Midnight spaghetti», un omaggio al Made in ...

Due nuove mani bioniche sempre più forti e umane - Made in Italy - : mani bioniche sempre più simili a quelle 'naturali'. Un sogno inseguito dai nostri ricercatori per oltre 10 anni e che, passo dopo passo, sta portando a risultati straordinari. Non è un caso se oggi ...